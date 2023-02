Mario Kempes se refirió a la chance de que Messi juegue en el fútbol argentino: “No sé si aguantaría la presión”

Kempes habla de la presión que sentiría Messi si va a NOB

Desde que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo, empezó a rumorearse fuertemente que podría desembarcar en el fútbol argentino por primera vez en su carrera profesional. El destino planteado es Newell’s Old Boys, entidad en la que se formó antes de sumarse a las filas del Barcelona y equipo del que es confeso hincha. Sobre esta posibilidad, Mario Alberto Kempes dio su parecer.

“¿Vos sabés lo que sería Messi en Newell’s? ¿Sabés lo que sería eso? Peor de lo que fue Maradona, mucho peor. Porque Messi nació ahí, es de Newell’s desde siempre. A Maradona lo llevaron. Yo no sé si aguantaría la presión. La presión la aguanta en Europa porque ya está acostumbrado y es diferente. Pero en Argentina, ¿sabés lo que sería? Una locura”, fue el testimonio del Matador en TNT Sports.

Kempes, que se consagró campeón mundial en Argentina 78 y vistió la camiseta de Rosario Central, analizó: “Todo es posible. Si Messi quiere ir a vivir a Argentina, a Rosario y jugar en Newell’s, me parecería muy bien. Ahora, si él piensa dentro de tres años y medio seguir en la selección argentina y jugar el Mundial, ¿qué va a pasar? Depende de lo que él quiera”. Y aclaró: “También puede jugar en la Selección estando en Rosario, pero sería diferente. No sé cómo explicarlo. A mí me encantaría que se fuera donde se fuera, porque tiene algunos lujos que todavía te asombran”.

Kempes junto a Nery Pumpido en un partido de leyendas disputado en Doha durante la última Copa Mundial (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Sobre la actualidad del astro rosarino, el considerado mejor jugador de la Copa 1978 opinó: “A pesar de ese bajón que viene post Mundial, ha hecho cosas muy importantes en el París Saint Germain. Pero el PSG tiene la gran obligación de ganar la Champions y ese creo que es el gran dilema de él. Si se va a Argentina o se queda en PSG, intentando ganar esa Champions que la ganó solamente con Barcelona. Veremos qué pasa con Bayern Múnich”.

Con toda su sabiduría y experiencia, Kempes también remarcó que en la cabeza de Messi estará la idea de seguir o no un tiempo más en la Selección. En cuanto a su actualidad, ahondó: “Ahora a lo mejor está pagando ese desgaste físico y mental que se necesita para ganar el campeonato del mundo. Tuvo un tiempito, pero no lo suficiente, no tuvo ese mes y medio para descansar. Le falta esa motivación extra como para hacer lo que hizo en el Mundial”.

Y concluyó: “Ojalá que vuelva. Cosas hace. Que haga lo que él quiera. Está en una liga que no es de las mejores, para mí, pero en la que se siente a gusto. Ahí se puede llegar a mantener hasta dentro de tres años y medio. Sería fenomenal para él si se queda para jugar otro Mundial”.

