La ocurrente respuesta de Carlo Ancelotti cuando le preguntaron quién debería ganar The Best: él, Scaloni o Guardiola

Ancelotti habla del premio The Best junto a Scaloni y Guardiola

El próximo 27 de febrero, en una ceremonia que se llevará a cabo en París, se premiará al mejor Entrenador Masculina de la FIFA en 2022. Los nominados a quedarse con el Premio The Best en esta oportunidad son Carlo Ancelotti, Josep Guardiola y Lionel Scaloni. El estratega del Real Madrid fue consultado por la inminente premiación y tuvo una ocurrente respuesta en conferencia de prensa.

Carlo Ancelotti reveló los diálogos que tiene con los futbolistas brasileños del Real Madrid tras el rumor de su arribo a la selección El entrenador italiano aseguró que está concentrado 100% en sus obligaciones con el club madrileño VER NOTA

Cuando le consultaron por quién creía que había hecho más méritos para adueñarse del galardón, mencionó: “Hablo en tercera persona. Son tres entrenadores que han tenido un éxito muy grande en esta temporada y creo que los tres merecen ganar. Gana uno solo. El que no lo gane, no tendrá que hacer otra cosa que no sea felicitar al que gana”.

El italiano de 63 años, que acaba de consagrarse con el Madrid en el Mundial de Clubes, se apoderó de la última edición de la Champions League. Por su parte, Guardiola fue nominado por su brillante tarea en el Manchester City, que ganó la última Premier League. El tercer ternado es el argentino Scaloni, que dio la vuelta olímpica con su Selección en la Copa del Mundo de Qatar.

Guardiola, Ancelotti y Scaloni: uno de los tres se quedará con el Premio The Best al mejor entrenador de 2022

Un panel de expertos eligió a un total de cinco entrenadores que pasaron por el filtro de un jurado internacional compuesto por colegas de selecciones nacionales masculinas, así como también de los respectivos capitanes de cada equipo, periodistas y hasta aficionados. El período analizado para la entrega estuvo comprendido entre el 8 de agosto de 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022 (día de la final del Mundial entre Argentina y Francia).

La reacción de Alejandro Garnacho ante el provocador posteo de una de las figuras de la selección Sub 20 de Brasil Al delantero del Manchester United no le cayó bien la historia de Instagram de una de las estrellas del equipo campeón del Sudamericano de Colombia VER NOTA

Ancelotti es una de las únicas siete personas que han ganado la Liga de Campeones masculina como jugador y como entrenador. Los otros son Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Pep Guardiola y Zinedine Zidane.

Uno de los temas candentes que afrontó Ancelotti en la conferencia fue el escándalo que explotó en España por los supuestos pagos del Barcelona a un ex vicepresidente de la Comisión de Árbitros. Cuando le preguntaron si tenía algo para decir sobre el caso de José María Enríquez Negreira, fue tajante: “Nada que decir”. Y luego sí profundizó un poco sobre la transparencia con la que debe contar el fútbol español: “Que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre y todos intentamos trabajar para que el juego sea limpio”.

El gol de Nicolás Capaldo para el Salzburgo, que derrotó a la Roma: Paulo Dybala salió en el entretiempo y temen por una lesión El ex mediocampista de Boca marcó el 1-0 sobre la hora a favor del equipo austríaco, por la ida de los 16avos de final de la Europa League. La Joya fue reemplazado en la mitad del juego y tendría una ruptura muscular VER NOTA

CÓMO SE ELIGIERON A LOS TERNADOS PARA EL THE BEST AL MEJOR ENTRENADOR

· De la lista de cinco finalistas, cada votante eligió su primera, segunda y tercera opción para el premio.

· Se otorgaron puntos a los nominados en función de su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero).

· Los seleccionadores nacionales nominados no podían votarse a sí mismos.

· Las selecciones de los cuatro grupos de votación -entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados- contaban cada una con el 25% del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo.

· El Premio al Mejor Entrenador Masculino de la FIFA se concederá a la persona que obtenga más puntos.

· Si los finalistas empatan a puntos, el premio se otorgará al individuo que haya recibido el mayor número de primeras selecciones.

SEGUIR LEYENDO: