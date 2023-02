FGJ CDMX inició investigación por presunta agresión sexual de Arturo “N”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) abrió una carpeta de investigación hacia Arturo “N”, futbolista de los Pumas de la UNAM, por una presunta agresión sexual hacia una mujer después de acudir a una firma de autógrafos el pasado mes de enero.

El caso fue turnado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, donde se integra la carpeta de investigación respectiva.

Por su parte, la directiva del conjunto universitario señaló que se mantendrá pendiente ante la denuncia “en contra del jugador Arturo Ortiz” por el presunto delito.

Posteriormente, la representante social de la fiscalía dio intervención a la Policía de Investigación (PDI) con la finalidad de localizar a la víctima, a efecto de que se presente a rendir su entrevista y se le canalice para su valoración médica y psicológica.

En los recientes días, se dio a conocer una denuncia en contra del defensa central de los Pumas, “El Palermo” Ortiz. La denunciante mencionó que los hechos se dieron después de acudir a una firma de autógrafos en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México. Al momento de tener su turno para conocer al atleta y recibir su firma, Arturo decidió hacerle una invitación a un inmueble una vez que terminará el evento.

“La suscrita fue citada en la Carpe Artz por Arturo Ortiz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de futbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo” señala el documento.

Horas más tarde, la mujer acudió a la dirección que se le apuntó (Carpe Artz) donde ella creía que vivía el jugador “Felino”. Ya en el inmueble, Ortiz la invitó a una habitación de la parte de arriba para mostrarle una colección de camisetas, argumento que convenció a la víctima. Estando en el cuarto, ella señaló que no había más allá que un colchón en el piso y un televisor.

“Al entrar en una de la habitaciones vi que solo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelante de él y al encontrarme totalmente adentro cerró la puerta al terminar de pasar conmigo a la misma habitación, en ese momento yo me puse de nervios y le dije qué estaba haciendo, él me dijo que me calmara, que no iba a pasar nada, me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón” mencionó la mujer en sus declaraciones de los hechos.

La víctima relató que no tuvo forma de escapar del lugar de los hechos y fue ahí cuando se dio todo. “En ese momento yo puse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacia él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón”.

Noticia en Desarrollo...