El fastidio de Riquelme contra la fiscal que clausuró la Bombonera: “Habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es”

El vicepresidente de Boca Juniors se mostro molesto con la fiscal

Juan Román Riquelme aportó varios conceptos vinculados a la actualidad deportiva e institucional de Boca Juniors, pero sin duda el momento más álgido de la conferencia de prensa que brindó fue cuando arremetió contra la fiscal Celsa Ramírez, responsable de la clausura una de una de las tribunas de la Bombonera en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Al vicepresidente xeneize se lo notó altamente ofuscado e insistente con el tema: “La Bombonera está linda, la gente lo hace cada vez más hermoso a ese estadio. Habría que preguntarle a la señora de qué cuadro es. Es la misma que me hizo declarar a mí. Ojalá que ahora que sabemos que está todo en regla, que esta tarde se presentarán las cosas, trabaje hasta el sábado y la habilite como debe ser porque perjudica al hincha. Le pido a la señora que deje a los hinchas que vayan a disfrutar del espectáculo porque son los dueños de nuestra casa”.

En tanto, desenrolló la alfombra roja para Martín Palermo, que con su Platense visitará el estadio Alberto J. Armando este domingo, y remarcó con ironía el tema de la clausura: “Queremos recibir a uno de nuestros ídolos (Martín Palermo), el técnico del equipo rival y ojalá podamos ganar. ¿Por qué la clausuraron? No lo sé”.

A Román le consultaron además si creía que la clausura de la tercera bandera Sur de la cancha se debió a una cuestión política. La respuesta, esbozando una sonrisa, fue una invitación a la contienda que se llevará a cabo en diciembre próximo: “Va a ser un año muy divertido”.

Incluso cuando a Riquelme le preguntaron por la posibilidad de que la Bombonera se amplíe en el futuro, aprovechó para apuntarle a Ramírez: “Seguirá siendo una fiesta cada domingo y miércoles. Amo nuestro estadio y a nuestros hinchas, soy uno más. Ellos son los dueños de nuestro club. Que la señora nos deje ir a nuestra casa porque tenemos todo en regla”. En las próximas horas, la directiva xeneize recibiría el OK desde las autoridades gubernamentales para contar con la capacidad total de su aforo en el encuentro contra Platense de este domingo (arrancará a las 19:15).

Y fue por más, al anunciar que seguramente a mitad de año disfrute de su partido despedida en el “patio de su casa”: “Mi partido despedida lo vamos a hacer. Veremos si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Siempre tengo la idea de jugar un partido más en la Bombonera. Veremos si de acá a mitad de año podemos hacer ese partido y disfrutar con nuestros hinchas. Y que esta señora me deje disfrutar y no clausure la Bombonera”.

