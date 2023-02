Scarlett Camberos denunció agresión sexual y hackeo de sus redes sociales

(Foto: Twitter/@AmericaFemenil)

Previo a la jornada 7 de la Liga MX Femenil, la delantera mexicana de las Águilas del América, Scarlett Camberos, a raíz del hackeo que sufrió en sus redes sociales, decidió alzar la voz y dar a conocer sobre la violencia física que sufrió por parte de su ex novio, Andrés Hernández, quien presuntamente también es el culpable del percance con las redes de la futbolista.

Durante la mañana del presente 14 de febrero, la nacida en California, Estados Unidos fue víctima de un hackeo de sus cuentas de Twitter e Instagram. Esto lo dio a conocer el padre de la atleta con un mensaje en sus redes sociales, donde pidió que ningún usuario hiciera caso a las publicaciones realizadas durante el día.

Cabe recodar que en los últimos meses, la futbolista del América denunció el acoso de un supuesto fanático llamado “Andy Hernández”, una situación que generó bastante revuelo y fue reprobada por los aficionados, quienes solicitaron al conjunto azulcrema y la Liga MX Femenil que tomaran cartas en el asunto para defender a la jugadora de 22 años.

Así fue el 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 para las Águilas ✨ pic.twitter.com/Hf9PI6i6e7 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) January 22, 2023

Actualmente, Scarlett se encuentra concentrada con la Selección Mexicana Femenil para disputar la Relevations Cup. Sin embargo, fue ahí donde decidió alzar la voz y señalar a Andrés como el culpable del robo de sus cuentas en redes sociales, así como mencionar toda la violencia que sufrió a su lado mientras mantuvieron una relación sentimental por poco más de un año.

“Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar”, señaló la joven atacante a la par de haber adjuntado imágenes del susodicho.

Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredia a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar, (abro hilo ) pic.twitter.com/UA6Z3s0Gxw — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

Posteriormente, expresó la manera en la que fue agredida continuamente y el miedo con el que vivió durante muchos meses. “Decidí terminar mi noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo, me acosa, me sigue, manda a sus amigos a seguirme a todos lados a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento, ya no me voy a quedar callada”.

“Otra ocasión discutimos en el departamento y me dijo que era de él o de nadie y decidió meterme tres puñetazos en el estómago para que aprendiera a respetarlo, yo veía como le pegaba él a sus amigos, practica box y taekwondo, sabe pelear mucho y abusa de eso. Ya no me voy a quedar callada, Andy me decía que si yo decidía un día terminarlo, me iba a arrepentir.”

Posteriormente, también arremetió contra el primo del agresor, quien también había estado involucrado en violencia física hacia otra jugadora de la Liga MX Femenil, Gloria Murillo, futbolista de Tigres Femenil.

HOY DENUNCIO A MI AGRESOR



Nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para perder por fin el miedo.



🧵Abro hilo pic.twitter.com/Ue8soTelds — Gloria Murillo. (@gloriamurillomx) March 11, 2022

“Su primo fue el mismo caso de agresión hacia Gloria Murillo. Él la violentaba a ella y era un abusivo. El es su primo es otro acosador, Andrés se encargaba de mandarlo a vigilarme cuando no podía él, por si me iba de mi casa al entrenamiento, el se llama Alex Noyola, el mantuvo una relación con una jugadora de tigres y fue denunciado por lo mismo, violencia, búsquenlo”.