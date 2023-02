Los secretos de uno de los hombres más queridos en la Selección: el futuro de Di María “en seis meses” y por qué Mascherano no quiere seguir

Omar Souto recuerda cómo llamó a Lionel Messi para aquella primera convocatoria en 2004 para un juvenil de Argentina

Desde 1996 que Omar Souto trabaja en la AFA y en la actualidad es el gerente de las selecciones argentinas y tiene cientos de historias para contar porque vivió desde cerca situaciones particulares que involucraron a figuras desde sus épocas en los juveniles. Es un personaje muy querido por los jugadores y fue clave en la primera convocatoria de Lionel Messi. Su confianza con los futbolistas lo llevaron a revelar cuándo volvería Ángel Di María a la Argentina, por qué Javier Mascherano no quiere seguir a cargo de la Sub 20 y anécdotas insólitas con Alejandro Garnacho.

Leo Messi tuvo su bautismo con la Albiceleste en un amistoso con la Sub-20 en 2004 ante Paraguay. El encuentro se jugó en la cancha de Argentinos. “Messi juega en la selección argentina porque él quiso. De España lo tentaban desde el Barcelona para jugar para ellos. Hugo Tocalli (entonces DT de la Sub-20) lo conocía porque Claudio Vivas (ayudante técnico de Marcelo Bielsa) le había traído un video. Hugo le pregunta a Sorín (Juan Pablo) y a Saviola (Javier) por ‘este pibe de las Inferiores del Barcelona’ y no le contestaron nada”, recordó en una entrevista con TNT Sports.

“Tocalli pensó que le estaban metiendo un perro. Fuimos a jugar el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes. Salimos a caminar con Tocalli y un delegado de Valencia que estaba por España y le dice ‘Hugo, ¿por qué no trajiste al jugador del Barcelona? Es mucho más que todos los que tenés acá’”, agregó.

Omar Souto revela la charla que tuvo con Di María antes de la final con Francia

“Volvimos a Buenos Aires y me olvidé de Messi, de todos. Viene a una práctica Hugo y me dice ‘hay que traer al jugador del Barcelona, a Messi. Lo tuve que rastrear y me habían dicho que estuvo en Newell’s, llamé allá y nada. Me dijeron que había estado en River, lo mismo. Agarré y me fui a un locutorio en Monte Grande y saqué la hoja del directorio de los Messi. Empecé a llamar y en una de las llamadas hablé con la abuela y me da el número del tío. Cuando hablo con el tío me da el número del padre. Llamo y hablo con Jorge y pedí por ‘Leonardo Messi’, porque me dijeron que le decían Leo. El padre me aclara el nombre y me dice ‘al fin llamaron, porque mi hijo quiere jugar para la selección argentina’. Ahí Julio Grondona y Hugo armaron el partido en Argentinos Juniors y en Uruguay. Jugó los dos partidos y desde ahí quedó en la Selección”, aseguró.

Por otro lado, reveló una charla que tuvo con Di María antes de la final del Mundial Qatar 2022. “Me dijo que si ganábamos nos retirábamos juntos, pero ahora él sigue y yo también”. Sobre el festejo en la consagración contó que “la alegría de esos chicos era inmensa, no sabían cómo demostrarla. En el vestuario festejaron con mucha educación”.

En tanto que confesó algo que ilusiona a todos los hinchas del Canalla. “Di María va a venir a jugar a Central a mitad de año. Lo digo porque veo cómo piensa él, el afecto que tiene con la familia y en Rosario él está bien”.

Omar Souto confiesa que Ángel Di María volverá a jugar a Rosario Central este año

Sobre si Messi también puede volver, fue tajante: “El Diez no puede venir a jugar a la Argentina. ¿Cómo hace? Si no puede salir a la puerta acá. Viví con Maradona cuando fue técnico. Fuimos a Mar del Plata y nos hospedamos en el Hotel Provincial. Diego salía al otro día a las tres de la tarde para ir al entrenamiento. Eran las diez de la noche y había dos mil personas. Vos les decías que él no salía hasta mañana a las tres de la tarde y a la hora había tres mil personas”.

Uno de los juveniles con mayor proyección es Garnacho, nacido en España, hijo de una argentina y que a sus 18 años es titular en el Manchester United. El chico eligió jugar para la Albiceleste y Souto contó la insólita historia detrás de su primera convocatoria a la Selección mayor. “Lo pidieron para jugar contra Venezuela (por Eliminatorias) y había que sacarle el pasaporte. Vino con un permiso de menor que no sé cómo hicieron para sacarlo de Inglaterra. ¿Sabés lo que era eso? Mal redactado, todo. Fuimos al aeropuerto que te hacen el pasaporte en una hora y nos dijeron ‘esto no va’.

“Le digo ‘esto se tendría que haber hecho de otra forma, tu viejo debió hacerlo mejor’, y él me miraba. Me pregunta, ‘¿por qué mi viejo? Mi mamá y mi papá están comiendo pizza en la calle Corrientes. Vinieron de visita’. Lo llamé al padre y le dije ‘dejá de comer que tenemos que hacer el pasaporte de forma urgente’”, añadió.

“Le enseñaron a tomar mate y salió todo bien. Ya está adaptado al grupo. Pienso que la Selección mayor lo volverá a tener en cuento con vistas al próximo Mundial”, concluyó sobre el delantero.

Omar Souto confiesa que Javier Mascherano no quiere seguir como DT de la Selección Sub-20 y que debe preparar el equipo para el Preolímpico

Por último, habló de la situación de Javier Mascherano en la Sub-20 luego de la eliminación en la primera ronda del Sudamericano de Colombia. “Hay que convencerlo, no quiere seguir porque piensa que es un fracaso de él. Hay que preparar el equipo para los Juegos Olímpicos”, confió.

“Si él quiere seguir como técnico lo tiene que hacer en la AFA porque es el lugar que te brinda todo para trabajar. Vas a los clubes y todos tienen problemas. En la AFA no hay ningún problema. Si él quiere estar tiene que seguir. Le pregunto a él, ¿si era campeón, lo teníamos que poner en la selección mayor?”, destacó.

Omar Souto cuenta cómo Garnacho aprendió a tomar mate y el problema con el pasaporte

“Hay que preparar el equipo para el Preolímpico. Hay que hablar con Scaloni si la va a dirigir él, no sé porque tiene la Copa América y las Eliminatorias. Esta es una Sub-23 con tres mayores. Todo eso lo tienen que hablar entre ellos”, subrayó.

“Sería una pena que se fuera (Mascherano). Es una pena porque él sabe mucho y piensa que por eso fracasó. Hubo un montón de impedimentos. La Sub-17 está trabajando desde hace un mes todos los días hasta el 30 de marzo, que luego empieza el Sudamericano”, apuntó.

“Pero el fútbol es así, si la pelota entra, bien, si no, sos un desastre. Hay que seguir el trabajo y seguir dándole”, concluyó.

