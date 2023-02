Preocupación en la selección argentina: el Papu Gómez será operado y podría perderse los primeros amistosos de marzo

La lesión del Papu Gómez inicio en el partido de Argentina ante Australia (AFP)

La gesta en Qatar ya quedó atrás para la selección argentina porque, a la espera de confirmar la continuidad de Lionel Scaloni, el plantel deberá afrontar una serie de amistosos en los últimos días de marzo, que tendrán un marco de celebración para festejar el tercer título mundial. Sin rivales confirmados, ya hay un jugador campeón del mundo que podría perderse estos cruces por una lesión que se originó en el Mundial y lo sacará de las canchas por más de un mes.

“Papu Gómez será sometido a una artroscopia de tobillo el próximo viernes”, inició el comunicado difundido por el Sevilla de España en referencia a una de las figuras del equipo comandado por Jorge Sampaoli. Había regresado de su lesión el 28 de enero pasado. Ese día ingresó para disputar los últimos 20 minutos de la sólida victoria por 3-0 ante Elche como local, pero al duelo siguiente ante Barcelona ni siquiera fue al banco.

A continuación, la entidad andaluz dio mayores precisiones sobre los motivos que llevaron a esta medida irreversible: “El tratamiento conservador al que fue sometido el jugador inicialmente, supervisado por los médicos del Sevilla FC y de la selección argentina, fue evolucionando, pero el internacional argentino no se encuentra al 100% de su capacidad, una vez comenzado el trabajo con el grupo”. “Ante esta tesitura, se ha optado por operar al jugador, cuyo período de baja estimada será de cinco semanas”, concluyó la misiva.

El origen de esta lesión tuvo lugar el 3 de diciembre en el Estadio Ahmed bin Ali por los octavos de final del Mundial de Qatar. El Papu había ingresado a la formación inicial en lugar de Ángel Di María, pero se tuvo que retirar a los 4 minutos del complemento para el ingreso de Lisandro Martínez. Su andar cansino había sido un llamado de atención. Cuando llegó al banco de suplentes, se sacó el botín hasta dejar descubierto su pie izquierdo e instantes después se colocó dos bolsas de hielo para desinflamar un tobillo que se observaba hinchado.

El futbolista fue reemplazado en el segundo tiempo

“Una lástima porque me doblé el tobillo y no podía seguir. Prefería que entre alguien que pueda cumplir. Es un esguince, espero que en estos días se pueda solucionar”, explicó en diálogo con TyC Sports una vez que finalizó el encuentro. Este cuadro impidió su regreso para los cruces posteriores ante Países Bajos, Croacia y Francia.

La victoria en el último partido y su posterior regreso a la Argentina provocó la declaración de Mónica, su madre: “Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo ‘Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto’, apoyar desde donde podía a sus compañeros”.

“No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”, manifestó en La Mañana De CNN, programa que se emite por AM 950. Y agregó: “No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho”. Sin embargo, la recaída en el cuadro obligó a tomar otras determinaciones fijadas por los médicos españoles.

Las cinco semanas de baja harían cristalizar su regreso para mediados del tercer mes de 2023, a muy pocos días de los encuentros que afrontará la Albiceleste entre el 21 y 28 de marzo. La falta de ritmo futbolístico dificultaría su presencia dentro de la cancha, pero podría sumarse a sus compañeros para evitar quedarse afuera de las celebraciones bajo el calor de los hinchas.

Por otro lado, su ausencia es un dolor de cabeza para Sampaoli. Sevilla atraviesa una temporada crítica porque camina por la cornisa del descenso a la Segunda División. El elenco de Andalucía marcha 15° con 21 puntos, a dos del Cádiz, último equipo que bajaría de categoría. Además, se perderá la llave de 16avos de final de la UEFA Europa League ante el PSV de los Países Bajos.

