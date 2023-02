Dos técnicos argentinos son los principales candidatos a reemplazar a Gustavo Alfaro en la selección de Ecuador

*Sebastián Beccacece se refirió a la posibilidad de asumir el cargo como entrenador de la selección de Ecuador

En el último tiempo se instaló una tendencia llamativa sobre la cantidad de entrenadores argentinos en las diversas selecciones del mundo. El reciente caso de Diego Cocca con el combinado de México es un claro ejemplo; pero en Sudamérica el fenómeno es aún mayor si se tienen en cuenta los proyectos que lideran Guillermo Barros Schelotto en Paraguay, Eduardo Berizzo en Chile, Gustavo Costas en Bolivia y José Néstor Pekerman en Venezuela. En otras regiones también aparecen Rodolfo Arruabarrena al frente de los Emiratos Árabes Unidos o Héctor Cúper en la República Democrática del Congo.

En este sentido, luego de lo que fue la participación de Ecuador en la Copa del Mundo que se disputó en Qatar, Gustavo Alfaro optó por no renovar su vínculo en busca de nuevos desafíos y las autoridades analizan la posibilidad de reemplazar al ex estratega de Boca con otros dos protagonistas oriundos del Río de la Plata. El primero de ellos es el de Ricardo Gareca, quien tuvo un ciclo exitoso en Perú, pero no logró el objetivo final al quedar fuera del Mundial en el repechaje frente a Australia.

El Tigre ya anunció que no seguirá como líder del plantel incaico y los ecuatorianos sondearon a su entorno para seducirlo. Sin embargo, la idea del estratega con pasado en Vélez es la de regresar a la Argentina para disfrutar de su familia y focalizar su trabajo en un equipo de la Liga Profesional. Por lo tanto, toma mayor fuerza la opción de Sebastián Beccacece, quien escribió la historia dorada en Defensa y Justicia con la conquista de la Recopa Sudamericana en el histórico triunfo ante el Palmeiras de Brasil.

En una reciente entrevista con ESPN, el ex DT del Halcón, Racing e Independiente confirmó la chance de sumarse a la Tri con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. “Es una de las posibilidades. Uno siempre está abierto a eso. En este último tiempo estuve analizando varias opciones, porque comenzó como una corazonada. Durante el clima del Mundial, me gustó mucho lo que hicieron Japón, Marruecos y Ecuador. Entonces, con los chicos empezamos a ver a Ecuador por un tema de instinto: lo que hizo Gustavo (Alfaro) fue muy interesante, porque era un equipo con pasión, juventud y revelación. Durante diciembre estuvimos viendo eso y el 18 de enero nos llamaron de la Federación para comentarnos que éramos una de las posibilidades. Esa corazonada tuvo efecto para estar en el radar y llevar una idea que después se resolverá con la idea que tenga el presidente de la Federación de Ecuador”, destacó.

Además, Beccacece profundizó su entusiasmo de estar al frente de un combinado nacional con una comparativa con sus antecedentes, cuando era colaborador de Jorge Sampaoli en los representativos nacionales de Chile y Argentina. “Para nosotros, como grupo de trabajo, es un desafío muy grande. Desde que dejé de trabajar a finales de septiembre necesitaba un par de meses para descansar, pero después sentí el deseo que se convirtió en un proyecto concreto. Imagino que se definirá la semana que viene o en 10 días. Me encanta el desarrollo de un proceso de selección, como el que viví en Chile. Creo que esta generación me recuerda mucho a esa camada esa de Chile (campeón de América en dos ocasiones). Creo que podemos continuar eso muy bueno que hizo Gustavo (Alfaro), aportando nuestra impronta”, subrayó el DT. Y concluyó: “La idea del entrenador es la de obtener la información y saber gestionar el grupo. Se trata de tener una capacidad de análisis en poco tiempo. Tener precisión y contundencia para saber conectar con el grupo, porque son pocos días de trabajo”.

Los principales desafíos de Ecuador para el futuro se centrarán en la Copa América que en principio debería disputarse en su país, pero finalmente se desarrollará el próximo año en Estados Unidos para promocionar el Mundial y la clasificación a la cita internacional más codiciada del planeta.

