Entrevista a Luciano Vietto, la figura del Al Hilal de Ramón Díaz ante Flamengo: “Fue uno de los partidos más importantes de mi carrera”

Vietto festeja el tercer gol en Tánger (REUTERS/Susana Vera)

Buscado por toda la prensa en el estadio Ibn Battouta, Luciano Vietto fue el jugador más destacado del Al Hilal de Ramón Díaz, finalista del Mundial de Clubes al vencer 3-2 al Flamengo y dar una de las grandes sorpresas de la historia del torneo. El ex jugador de Racing, la selección argentina y varios equipos de la liga española volvió a la notoriedad con su participación en la semifinal y dialogó mano a mano con Infobae.

Arturo Vidal quedó en el centro de las críticas por la derrota del Flamengo ante el Al Hilal: el viejo exabrupto que se hizo viral y su reacción en las redes El chileno dijo que su equipo le iba a ganar al Real Madrid en una supuesta final del Mundial de Clubes y los fanáticos se lo recordaron. Luego respondió en su cuenta de Instagram VER NOTA

-¿Este es uno de los partidos más importantes de tu carrera? En una semifinal de un Mundial de Clubes, ante el Flamengo lleno de estrellas, y que te hagan dos penales y meter un gol como el que hiciste...

-Sí, creo que sí, que representa muchísimo por mi debut en esta competición, por lo que significa para este club llegar a una final, y por la participación que tuve en el desarrollo del partido, creo que es uno de los más importantes de mi carrera.

Sorpresa en el Mundial de Clubes: con un brillante Luciano Vietto, el Al Hilal de Ramón Díaz eliminó al Flamengo y jugará la final El conjunto de Arabia Saudita superó 3 a 2 al Mengao y buscará el título internacional ante el vencedor del cruce que animarán Real Madrid y Al Ahly. Al ex delantero de Racing le cometieron 2 penales y convirtió un golazo VER NOTA

-Ramón Díaz te destacó mucho en la conferencia de prensa y dijo que te habían apoyado mucho, que ibas de menor a mayor y que tiene confianza tanto en vos como en el resto de los jugadores extranjeros para llegar más lejos.

-Sí, por ejemplo no jugué como titular el partido de cuartos de final ante el Wadyd Casablanca y entré en los últimos minutos. Pero me esforcé mucho en este tiempo. Trabajé muy duro para llegar a donde estoy ahora.

El Al-Hilal de Ramón Díaz ganó por penales y jugará ante Flamengo por las semifinales del Mundial de Clubes El elenco saudí venció 5-3 al Wydad Casablanca tras igualar 1-1 en los 120 minutos. Además, Al-Ahly se se medirá ante Real Madrid VER NOTA

-Pero allí jugaste en un sistema táctico 4-3-3, como delantero, y ahora ante el Flamengo, jugaste atrás del punta.

-Sí, Ramón me dijo que jugara a las espaldas de los volantes porque tienen problemas allí, entre el sector de gestación del juego y la marca, y salió muy bien. Fue realmente un gran esfuerzo porque fijate que participé en los tres goles, pero después tuve que trabajar también defendiendo porque ellos tienen un gran equipo, pero al final, conseguimos la victoria y estamos muy contentos porque el equipo hizo el partido que necesitábamos hacer. Todos hicieron un gran trabajo.

-Es raro participar de los tres goles en una semifinal de un Mundial de Clubes y ante el Flamengo y que no te dieran el MVP al mejor jugador del partido...

-(Risas) Sí, no sé quién decide eso.

Al Hilal Vs Flamengo En El Mundial De Clubes

-La organización, que se lo dio a Salem Al Dawsari...

-Bueno, él metió los dos penales también. No hay ningún problema con eso.

-¿Tiene un toque especial para un futbolista argentino ser protagonista ante un equipo brasileño y tan poderoso como el Flamengo?

-No, los equipos brasileños son duros. Yo los conozco un poco más que mis compañeros, pero no...nada especial.

-Hicieron historia clasificándose por primera vez a una final de un Mundial de Clubes y ahora podrían definir el título ante Real Madrid. ¿Qué te dice eso?¿Lo pensaste en el vestuario o en los festejos o durante el partido?

-No, pero sin dudas es un gran equipo, seguramente de los mejores del mundo, muy acostumbrado a competir en este tipo de partidos decisivos, pero ojo que si llega el Al Ahly también para nosotros va a ser un partido durísimo. Hoy no quiero ni pensar. Sólo quiero disfrutar y ya mañana en el próximo entrenamiento me pondré a pensar en la final.

-Jugaste muchos años en la liga española, en el Sevilla, el Valencia, el Villarreal y hasta en el Atlético Madrid. ¿Te fue bien contra el Real Madrid?

-Algún gol le metí (risas), así que tengo algo de experiencia, y los mejores recuerdos de esa liga, pero no puedo predecir cuál va a ser nuestro rival.

-Si hablamos de la liga española, seguramente también te vendrán recuerdos de tus primeros tiempos en Racing...

-Son muchas emociones y no pienso en algo específico. De lo que más me acuerdo en este momento es de mis padres, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, que son los que siempre me apoyan.

Ramón Díaz le da indicaciones y Vietto suelta una sonrisa durante el golpe a Flamengo

-¿Seguís en contacto con Rodrigo De Paul como en los viejos tiempos de Racing?

-No, hace mucho que no estamos en contacto pero lo vi en el Mundial y le estoy agradecido a él y a los muchachos de la Selección por haber ganado la Copa del Mundo y él se merece todo lo que le está pasando.

-¿Cómo viviste como argentino la situación tan rara de que Argentina perdiera en el debut contra Arabia Saudita, estando vos allí, y que luego se revirtiera la situación y que Argentina ganara el Mundial?

-Es un poco rara la sensación, sinceramente, porque es el equipo de mi país contra el de muchos de mis compañeros de equipo. Pero quitando la parte del corazón, también me puso contento que mis compañeros de Al Hilal ganaran un partido que para ellos era muy complicado, pero gracias a Dios, después pude festejar como argentino.

Seguir leyendo: