El Al Hilal eliminó del Mundial de Clubes al Flamengo y estallaron los memes: “Ramón Díaz master class”

Ramón Díaz, concentrado en el partido, y los memes a su alrededor

Al Hilal dio el gran golpe del Mundial de Clubes: derrotó 3-2 al Flamengo en semifinales y definirá la competencia ante el Real Madrid o el Al Ahly de Egipto, que se enfrentarán este miércoles. El argentino Luciano Vietto fue la gran figura del pleito: le cometieron dos penales y resolvió el pleito con una gran definición, tras un amague y un remate desde un ángulo cerrado. Y la mente detrás de esta sorpresa fue la de Ramón Díaz.

El nuevo trabajo de Tom Brady tras su retiro: el millonario contrato que le espera El siete veces campeón del Super Bowl de la NFL con New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers se alejó del campo de juego pero no del deporte VER NOTA

El orientador riojano, de 63 años, supo maniatar a su poderoso rival y entendió cómo lastimarlo. Si hasta la cuenta de Twitter de la Copa del Mundo de la FIFA definió su participación como una “master class”. Además, en la transmisión se quedó con uno de los momentos más hilarantes: en el festejo del tercer gol, uno de sus asistentes se le subió por la espalda para abrazarlo y comenzó a caerse. Entre el citado colaborador y su hijo Emiliano Díaz (su ayudante de campo) consiguieron mantenerlo parcialmente de pie en una alocada celebración.

El impacto provocado por los asiáticos generó un sinfín de burlas y memes en las redes sociales, con la presencia estelar del ex River Plate, San Lorenzo y la selección de Paraguay. Que haya sido el Fla su víctima fue uno de los motivos: muchos recordaron la final de la Copa Libertadores 2019 que al Millonario se le escurrió en los últimos minutos precisamete contra los cariocas. Y hay quienes directamente le dedicaron elogios y hasta dardos a Boca Juniors.

Al Hilal Vs Flamengo En El Mundial De Clubes

Por otra parte, Arturo Vidal quedó en el ojo de la tormenta. Es que el chileno, en días de conflicto con su club, que lo sancionó con 20.000 dólares de multa por indisciplina, había dicho que le iban a “romper el culo” al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Pero la final que deseaba no se materializará, justamente porque el Al Hilal se cruzó en su camino. Y no se lo perdonaron... A las burlas por este partido puntual, los usuarios de redes le anexaron los últimos dos Mundiales de selecciones en los que no alcanzó a participar con la camiseta de Chile.

Partido fatal para Mbappé: falló dos penales en un minuto y se lesionó El delantero del PSG jugó apenas 21 minutos ante Montpellier, tiempo suficiente para protagonizar una de las jugadas del año VER NOTA

LOS MEJORES MEMES DEL GRAN GOLPE DEL AL HILAL DE RAMÓN DÍAZ ANTE FLAMENGO

Se filtró la conferencia de prensa de Ramón Díaz tras el triunfo ante Flamengo. pic.twitter.com/oz5y2kn6Lu — SpiderCarp 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) February 7, 2023

Ramon Diaz cuando flamengo hizo el gol en el ultimo minuto pic.twitter.com/qUWvYcW1gp — Juan Silva (@juansilvaaa04) February 7, 2023

ramón díaz diciéndole a gallardo que el no perdió con flamengo pic.twitter.com/kNH292VuZ5 — mob pero de colón ⭐️ (@shin_sabalero) February 7, 2023

🧠 “No alcanza con tener plata. Hay que jugar bien al fulbo”. 🇸🇦 Al Hilal de Ramón Díaz eliminó a 🇧🇷 Flamengo del Mundial de Clubes. #MundialDeClubes 🏆pic.twitter.com/TCN7LaqzRn — 🇦🇷 Manu Martín (@Soymanumartin) February 7, 2023

Seguir leyendo: