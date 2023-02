Messi, admitió dificultad ante México, pero señalando que se sabían superiores

La Pulga no tuvo inconveniente en aceptar que el duelo ante México fue el más complicado de todo el Mundial

En entrevista para el diario argentino Olé, Lionel Messi retomó la polémica sobre la dificultad que representó enfrentar a la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo en Qatar; sin embargo, en esta ocasión mencionó el diálogo que tuvo con sus compañeros durante el medio tiempo de aquel compromiso, resaltando que pese al empate momentáneo, se sabían superiores al cuadro azteca.

Durante los últimos días, el astro argentino dio bastante de que hablar tras haber admitido que durante el Mundial, el choque ante México había sido el más difícil para la “Albiceleste”; sin embargo, en su más reciente entrevista añadió que pese a lo complicado que resultó el duelo, mucho tuvo que ver el nerviosismo y presión que tenían el y sus compañeros.

"Teníamos miedo de que el partido contra México 🇲🇽 no saliera como esperábamos. Fue una prueba única. Creo que fue de los peores que jugamos y es normal. Ese día quedó clara la fortaleza del grupo".



“Me acuerdo de hablar con los chicos y de decirles que sabía que era difícil la situación en la que estábamos, pero que intentemos salir de eso. Olvidarnos de lo que estábamos jugando y que jugáramos como lo hacíamos siempre”, fueron las palabras con las que “La pulga” motivo al resto de la plantilla durante el descanso.

Posteriormente, generó controversia al decir que en el papel, eran mejores que el combinado azteca. “Veníamos de 35 partidos sin perder (hasta antes del duelo ante Arabia Saudita), y sabíamos que si hacíamos las cosas como lo veníamos haciendo, éramos superiores a México, aunque es una gran selección y era una prueba difícil por la manera de jugar de ellos también”.

“Sabíamos que, de igual a igual, éramos superiores. Que si jugábamos con la tranquilidad y paciencia que lo hacíamos de siempre íbamos a ganar. Lo difícil era tener paciencia y la tranquilidad de no acelerarnos. Por momentos la ansiedad nos comía, nos hacía perder pelotas boludas, pero es normal por la clase de partidos”, señaló el capitán de la actual selección campeona del mundo.

Cabe recordar que Messi y compañía llegaron al duelo ante el Tricolor necesitados de ganar, pues sorpresivamente perdieron 1-2 en su debut dentro de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. No había margen de error, de perder ese partido, quedaban eliminados de la competencia; mientras que el empate no les ayudaba mucho.

“Obviamente el cagazo de que no salga el partido como esperábamos estaba, no era fácil después de empezar perdiendo, porque si no ganabas, ya empezabas a depender de otros. Y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chances. Pero ahí se demostró la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo. Fue una prueba única que a raíz después del partido con México hizo que se fortalezca más todo”.

Por último, “La pulga biónica” reconoció que a raíz de la victoria ante el combinado azteca, la Selección Argentina adquirió mayor seguridad ante el resto de sus rivales. “Después de ahí estaba muy confiado y tranquilo. Con Polonia hicimos un partido bárbaro ya, incluso cuando erré el penal seguimos jugando de la misma manera e incluso mejor. El haber perdido con Arabia fue una casualidad. Era un volver a la esencia nuestra”.

Pese a que el duelo ante el seleccionado árabe fue el único en el que perdieron en toda la Copa del Mundo, o bien, estuvieron al borde de perder ante Países Bajos y Francia tras llegar hasta la instancia de los penaltis, Lio tiene claro que el choque ante el Tri fue el más complicado durante su camino al título.