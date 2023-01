“Me llamaba, la Copa me llamaba”: Lionel Messi explicó el momento en el que besó el trofeo por primera vez

Messi explicó el beso que le dio a la Copa del Mundo antes de la premiación

A lo largo de la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia hubo muchos momentos que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas argentinos. Uno de los más icónicos es el primer encuentro de Lionel Messi con el trofeo segundos después de recibir el Balón de Oro al mejor futbolista del máximo evento del fútbol. El rosarino frenó su caminata rumbo a los fotógrafos para darle un beso y tocar por primera vez a la tan ansiada copa que soñó con levantar durante tantos años de su carrera.

La Pulga rememoró ese instante en específico y explicó qué se le pasó por la cabeza. “La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. Porque me llamaba, la copa me llamaba. Ya está, vení, agarrame que ahora sí la puedo tocar. Viste que dicen que si no ganas no podes tocarla, mirarla. La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé. La fui a besar porque pasé por al lado. Obviamente que siempre va a estar ahí”, declaró en una entrevista que brindó a Urbana Play 104.3.

Además, comparó esa secuencia con la imagen suya en el Mundial de Brasil 2014 cuando miró con tristeza el premio a la distancia: “Fue un consuelo muy grande después de haber pasado tan cerquita antes. No se borra eso. Pero queda a un costado”. En aquella ocasión también recibió el Balón de Oro y, sumado al de Qatar, se convirtió en el único futbolista de la historia en haber recibido dicho galardón en dos ediciones distintas de la Copa del Mundo.

En 2014 Messi pasó junto al trofeo para recibir el Balón de Oro y saludar a Joseph Blatter, presidente de la FIFA en ese entonces (Foto: AFP)

Otro recordado instante de Lionel Messi en el Lusail Iconic Stadium fue cuando con cara de emoción encaró en dirección al palco donde se encontraba su familia y comenzó a hacer el gesto de ‘ya está' con las manos. “Significó que se había terminado después de tanto tiempo, tanto sufrimiento porque hubo tiempos en lo que sufrí mucho con la Selección. Muchas decepciones, siempre haber estado tan cerquita y que nunca se diera”, reflexionó el rosarino respecto a los complicados trances que tuvo con la Albiceleste.

Y concluyó con el rol clave que cumplió su círculo íntimo: “Recibí durante mucho tiempo críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo o más. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, que estaban fuertes. Pero yo sé que por dentro estaban sufriendo muchísimo no sólo porque no se daba, sino por las cosas duras que dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico. Eso era lo que realmente me molestaba y me dolía. Era como cerrar el círculo. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, ya está. No queda nada, se terminó”.

