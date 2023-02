La reacción de Lionel Messi y otros campeones del mundo tras la llegada de Enzo Fernández al Chelsea

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Argentina v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 26, 2022 Argentina's Enzo Fernandez celebrates scoring their second goal with Lionel Messi REUTERS/Molly Darlington

La llegada de Enzo Fernández al Chelsea fue la transferencia más relevante en el mercado de pases de invierno en Europa. El club de Londres cerró la contratación de la joven figura formada en River Plate por una suma récord de 121 millones de euros luego de haber jugado un puñado de partidos en el Benfica, de Portugal.

Luego de una ardua negociación entre las instituciones en el último día de la ventana de traspasos, el volante de 22 años dejó la ciudad lusa y voló con destino a la capital inglesa para la presentación como nuevo jugador de The Blues. Luego de la sesión de fotos en la que posó con la que será su nueva dorsal -jugará con la número 5 que dejó el ex capitán Jorginho que fue vendido al Arsenal-, Fernández utilizó sus redes sociales para mostrar la alegría por el nuevo cambio deportivo en su vida.

“A dream come true! Let’s go, Chelsea”, escribió en inglés el mediocampista en Instagram. “Un sueño hecho realidad”, es la traducción que marca la felicidad de Enzo porque se llegó al final de la historia que él quería. Rápidamente, la publicación recibió cientos de miles de Me Gusta y el que apareció para activar el corazón rojo en la red social fue Lionel Messi.

El capitán y compañero de Fernández en la selección argentina, acostumbrado a usar ese método para apoyar posteo, hizo lo propio con el cambio de club de uno de los jugadores que mejor rindió durante la Copa del Mundo en Medio Oriente. Pero el número 10 no fue el único que apareció para saludar al ex Defensa y Justicia.

La reacción de Messi y otros campeones del mundo a la llegada de Enzo Fernández a Chelsea

Leandro Paredes, el volante central que perdió el lugar con Enzo, fue el primero que le dejó un comentario con dos emojis de corazones rojos y una flama de fuego. Ese formato fue el que también utilizó Marcos Acuña, mientras que Papu Gómez le escribió: “Daleee” y sumó algunos emojis.

Más allá de sus compañeros del seleccionado argentino, otros futbolistas que conocen y llegaron a compartir el plantel riverplatense con Enzo también se sumaron a las felicitaciones virtuales. Así fue el caso de Leandro Gonzalez Pires (“Me vuelvo loco, gordito”) o Santiago Simón, Tomás Lecanda y hasta el propio Sebastián Driussi.

El pase de Enzo se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y, además, en la venta más importante de un futbolista argentino de todos los tiempos, superando el traspaso de Gonzalo Higuaín cuando dejó Napoli para sumarse a la Juventus, de la Serie.

El conjunto londinense que tiene como entrenador a Graham Potter abonará los 121 millones de euros de la cláusula de rescisión en seis cuotas a lo largo de cinco años, aunque la primera erogación será de 45 millones de la moneda europea.

Por su parte, River Plate tendrá un ingreso superlativo para las arcas del club de Núñez: en la venta del mediocampista al Benfica se había quedado un 25% de plusvalía y ahora se le sumará un 3.5% en concepto de mecanismo de solidaridad. En total, teniendo en cuenta lo ya percibido, el cuadro millonario obtendrá aproximadamente 52.5 millones de euros por la transacción completa.

