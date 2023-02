Pedido de condena por Zoom para Rafael Di Zeo: así presenció el alegato del fiscal y los curiosos detalles del juicio

Di Zeo, desde su casa, escuchando el alegato vía Zoom

Desde su casa y con una sonrisa nerviosa, Rafael Di Zeo escuchaba, hacía gestos y volvía a escuchar. El fiscal Aldo De la Fuente acababa de terminar su extenso alegato de dos horas y media. Y tras un breve cuarto intermedio pidió la pena de cuatro años de prisión para el jefe de la barra brava de Boca, acusado de haber instigado el doble homicidio en la interna de La Doce producido el 20/7/13 en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro, en la previa de un amistoso contra San Lorenzo, cuando se enfrentaron las facciones oficial, que comandaba Christian Fido De Vaux, y disidente, que se referenciaba en Rafa. Aquel día cayeron muertos Marcelo Carnevale, del grupo de Fido, y Angel Feco Díaz, del de Rafa. Nueve años y medio después y tras un juicio de casi tres meses de duración, el fiscal dio por concluida la prueba y pidió esa condena para Di Zeo y tres años y medio para De Vaux en un giro extraño, apartándose del delito con el que llegaron a juicio, porque dijo que no pudo probar sus participaciones (el delito original contemplaba penas de hasta 25 años de cárcel). Eso podría violar el principio de congruencia que será uno de los argumentos de las defensas que alegarán el próximo jueves y pedirán la absolución. Ahora será el Tribunal Oral 13 a cargo de los doctores Enrique Gamboa, Diego Guardia y Adolfo Calvete los que resolverán si Di Zeo deberá pasar cuatro temporadas a la sombra o saldrá sano y salvo una vez más.

Alan Schlenker, ex líder de la barra de River Plate, será padre mientras cumple prisión perpetua: “Sé que ni siquiera me van a dejar presenciar el parto” El ex referente de Los Borrachos del Tablón, que está en la cárcel de Rawson cumpliendo la condena por el asesinato de Gonzalo Acro, anunció que su esposa está embarazada de seis meses: “Esto es el infierno, el peor penal del país, pero es un proyecto de vida” VER NOTA

Para el jefe de La Doce es una situación intermedia entre lo que podría haber sido, probarle que mandó a su grupo a disparar sobre el rival con una pena altísima, o la absolución por falta de pruebas, algo que parecía probable dado que la gran mayoría de los testigos lo favoreció en sus intervenciones, principalmente los jefes policiales que declararon. Porque a Di Zeo lo complicaban tres cuestiones: si era o no el hombre del casco que da órdenes sobre una moto, si estaba en el lugar del hecho dado que había una línea de teléfono que se le adjudicaba que estaba en la zona, y si había sido reconocido por el jefe del operativo, Gustavo Chupetín De la Sota. Sobre el primer punto, una pericia lo benefició y el fiscal dijo entonces que la descartaba como prueba. Sobre el segundo planteó que ese celular era de un hombre de su confianza, Facundo Caccia, pero que lo usaba Di Zeo, aunque que al no tener el contenido de las conversaciones no podía saber si instigó la batalla. Y en el tercero usó las declaraciones en etapa de instrucción, donde tres policías parecían confirmar que De la Sota había dicho que Di Zeo participó del hecho luctuoso, pero como lo que vale es la etapa oral y De la Sota se retractó, aquella acusación perdió fuerza. Más cuando insólitamente no hubo careos entre el jefe del operativo con quienes lo podrían haber contradicho. Con este panorama y dado que Di Zeo podría alegar que no es válido que se lo condene por un delito por el que no fue a juicio y eso vulnera su derecho a defensa, es probable que sea absuelto.

En el caso de De Vaux se puede sumar a este último argumento que no hay pruebas de que su grupo haya disparado (Díaz falleció por “fuego amigo” ya que se cruzó justo cuando su grupo comenzó a atacar) por lo que tiene aún más posibilidades de terminar sin condena más allá del pedido fiscal. También llegó a juicio Walter Coronel, acusado de aportar las armas que salían del baúl de su Ford Focus Champagne. Hay tres policías que dieron fe de ello, imágenes de video en las que se ve que barras sacan cosas de ese auto que presumiblemente son las armas y, aún así, para el fiscal no se puede probar su responsabilidad en los crímenes, como podría haber sido la figura de partícipe necesario que también le implicaba una pena altísima de cárcel. En cambio lo acusó de introducción de armas en un contexto de espectáculo deportivo cuya pena máxima es de seis años. Pero le pidió la mitad, tres, que es de cumplimiento condicional aunque tiene otra condena por la guerra en la barra de Excursionistas también a tres años, por lo que pidió unificar ambas en cinco años y diez meses. Por último pidió que se investigue por falso testimonio a los barras Marcelo Bramajo, Carlos Alberto Medina, Carlos Machado y Facundo Caccia quienes en sus testimonios favorecieron a los acusados. Pero no hubo igual consideración para con los jefes policiales, muchos de los cuales no recordaban insólitamente nada de lo ocurrido en aquella fecha favoreciendo a Di Zeo y al resto.

Rafael Di Zeo, en Tribunales (Luciano González)

Más allá de lo que se resuelva el alegato del fiscal dejó algunas perlitas que demuestran la connivencia de la dirigencia del fútbol para con los barras. Al argumentar que tanto Rafa como Fido eran los jefes de ambas facciones, expuso conversaciones de ambos con el policía retirado bonaerense Carlos “Enano” Martínez, por entonces hombre de seguridad en Boca y custodio de extrema confianza del ex presidente Daniel Angelici, quién según el fiscal mediaba para que se conformara una conducción tripartita en La Doce, sumando también a Mauro Martín, o caso contrario que haya un traspaso ordenado del liderazgo. Y existe una conversación entre Rafa y un hombre allegado a la presidencia de Boca identificado como Walter, quien le comenta: “Daniel no quiere una barra con anarquía, ya se lo explicó a Fido que tenía que solucionar las diferencias en 10 minutos para que esté todo bien”. Cabe recordar que cuando Angelici en la causa por asociación ilícita de la barra fue llamado a declarar, afirmó que él no tenía ninguna relación y que quienes hablaban invocando su nombre debían hacerse cargo de sus dichos.

Ibarra patea el tablero para el debut de Boca Juniors: retornos importantes y sorpresas en el equipo ante Atlético Tucumán El entrenador paró a un once titular con varios cambios en la práctica de cara al inicio de la Liga Profesional de Fútbol VER NOTA

En el marco de las conversaciones presentadas por el fiscal también se dieron otras dos concluyentes para confirmar el liderazgo de De Vaux y Di Zeo. El primero hablando con Carlos Martínez asegura: “El Chelo (por Carnevale) se me murió a mí, por una decisión mía. No murió más gente de casualidad. En ese escenario alguien iba a morir”. Mientras que Rafa, en otra intervención, le dice a un abogado: “Esto se hace así y así. Es fácil. Me vas a decir a mí que manejo la barra desde los 80″.

Con este panorama el fiscal pidió para Di Zeo cuatro años de prisión. La misma pena por la que fue condenado en 2007 por la agresión a los hinchas de Chacarita en un amistoso jugado el 3/3/99. Aquella vez terminó con sus huesos en el penal de Ezeiza por decisión del Tribunal Oral 6. Ahora define el 13. Se verá la próxima semana si para él, ese es el número de la mala o la buena fortuna.

Qué equipos tuvieron mayor asistencia en 2022 según un estudio de la AFA: la distancia entre River Plate y Boca Juniors en el primer puesto La casa madre del fútbol argentino compartió el ranking de público en cada cancha de Primera División VER NOTA

Seguir leyendo: