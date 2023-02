El otro radar de Lionel Scaloni: las 20 promesas que emigraron a Europa y pelean por ser el recambio futuro de la selección argentina

Cuáles son los futbolistas que deberá seguir de cerca Lionel Scaloni de cara al futuro de la Albiceleste

La selección argentina concluyó los 36 años de espera para volver a coronarse como campeón mundial a través de un equipo integrado por experiencia, aplomo y juventud. Un plantel armado camino al andar con jóvenes promesas, que deslumbraron en el tramo final a la Copa del Mundo, como Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ellos conforman el recambio generacional de la Albiceleste junto a otros protagonistas y, de cara a un nuevo ciclo mundialista, hay un radar que deberá chequear con detenimiento Lionel Scaloni ante la posibilidad latente de que algunos héroes de la gesta en Qatar vayan dejando sus lugares, tal como anunciaron, o frente a los imponderables que pueden ir surgiendo.

Entre los casos potables se encuentra el del joven arquero Joaquín Blázquez. El prominente guardameta con pasado en Talleres, tuvo un breve paso por Valencia de España, regresó a la T y, con solo 4 partidos, volvió a ser cedido al Brest de Francia hasta mitad de 2023. Allí, conservó la valla invicta en los dos partidos que jugó al cierre de este resumen. Además, recibió un regalo muy especial porque Lionel Messi le obsequió su camiseta en la victoria del PSG por 1-0 frente a su equipo en septiembre pasado. Con un 1.93 de altura, se ha desenvuelto bajo los tres palos de la Argentina en la Sub 20 conducida anteriormente por Fernando Bocha Batista.

Yendo más adelante, el plano defensivo encontró determinados hallazgos en la zaga central y los laterales del conjunto que venció a Francia en la final del último Mundial. El Cuti Romero y Lisandro Martínez se afianzaron en el equipo con 24 y 25 años, respectivamente. Esto no representaría un problema para perderse la Copa del Mundo de 2026. En las bandas, hay una clara inclinación sobre el costado izquierdo. Con Nahuel Molina (24) y Gonzalo Montiel (26), el lado derecho parece tener suma garantía para los años venideros, pero la situación de Nicolás Tagliafico (30) y Marcos Acuña (31) varía en su escenario. Ambos no se podrán relajar porque hay tres colegas que, hasta hace muy poquito, brillaban en la Liga Profesional o la Primera Nacional.

Uno de los que se consolidó como una de las figuras del último campeonato fue Lautaro Blanco. El lateral de 23 años aún no tiene goles en la máxima categoría, pero despuntó su rol asistidor en Rosario Central. Con 15 pases gol en 96 partidos, el Canalla lo pudo disfrutar poco porque se fue en esta ventana al Elche de España y demoró solamente tres partidos para dar su primera asistencia en la élite europea. Un año menos tiene Alexandro Bernabéi. El ex hombre de Lanús fue el primer argentino en toda la historia en jugar para el Celtic de Escocia, entidad que lo compró por USD 4 millones en mitad de 2022. Con trayectoria en la Sub 19 y Sub 23 nacional, ya sabe lo que es vestirse con la Celeste y Blanca. Otro de los chicos que utilizó esta camiseta es Román Vega, el más joven de la terna (19). Ya fue citado por Mascherano a la Sub 20, pero solamente ha jugado 96 minutos en el Barcelona B, filial del Blaugrana en la Tercera División de España. Su pase pertenece a Argentinos y su préstamo finaliza el 30 de junio próximo.

El mediocampo parece una de las áreas con menos dudas en el presente, pero las explosiones de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en 2022 son un anticipo de que la actualidad de cada jugador será crucial para permanecer dentro de la nómina. Sin ir más lejos, Thiago Almada abandonó la Argentina a principios de ese año para recalar al Atlanta United de los Estados Unidos y terminó colándose en la lista final para la cita mundialista. En un marco con posibles lesiones e imponderables imposibles de esquivar, hay candidatos que pueden aspirar a una oportunidad.

A la espera de un llamado para la Mayor, Facundo Buonanotte vistió la camiseta “10″ del equipo en el Sudamericano Sub 20 hasta que se lesionó. La venta más cara de Rosario Central será compañero de Mac Allister después de que el Brighton de Inglaterra desembolsara 11 millones de euros. Firmó su contrato y se volvió al predio de Ezeiza para ser dirigido por Javier Mascherano. Lamentablemente, debió regresar a Europa tras sufrir un traumatismo de columna cervical y cráneo en su debut ante Paraguay. “El freno y cuando acelera me hace acordar mucho a Messi”, llegó a afirmar su ex entrenador Carlos Tevez. Con 18 años, jugó 34 partidos en la Primera del Canalla con 4 goles y 2 asistencias.

Antes de dirigirse a la Premier League, pudo compartir plantel con Mateo Tanlongo. El volante de contención se desempeñó en 36 encuentros sin tantos ni pases gol. Se marchó este año con el pase en su poder y fichó por el Sporting Lisboa de Portugal con una cláusula de 60 millones de euros. En consonancia, Máximo Perrone se suma a la nómina de los que emigraron en este mercado. El talentoso volante de Vélez fue vendido al Manchester City por una cifra superior a los nueve millones de euros y llegará a los Ciudadanos después de su participación en el Sudamericano.

Comparte su rol con Fausto Vera. Con amplia experiencia en la Sub 17, Sub 20 y Sub 23, el joven de 22 años era proyectado para la selección nacional. Sus 9 goles y 4 asistencias en 75 partidos con Argentinos posibilitaron su venta por 6 millones de euros al Corinthians de Brasil en julio pasado, donde jugó 27 duelos (23 de titular) y aún no registra festejos de su autoría.

Otro futbolista que está un paso más atrás de los casos mencionados, es Matías Galarza. El mediocampista central de 20 años maravilló al ex campeón del mundo francés Robert Pires con la camiseta de Bicho en un partido ante Newell’s. El europeo llegó a asegurar que tenía un parecido futbolístico con Juan Román Riquelme, pero Galarza no tuvo la continuidad deseada en su paso al Genk de Bélgica en agosto pasado. Jugó 162 minutos repartidos en nueve partidos. A diferencia de él, su compañero Nicolás Castro vistió esta camiseta en 17 oportunidades, pero el volante ofensivo surgido en la Lepra aún no pudo contribuir con anotaciones en la red.

Los últimos dos en la zona central de la cancha son más conocidos dentro de la esfera del fútbol local. Giuliano Galoppo es uno de los grandes talentos arrojados por las inferiores de Banfield. Terminó yéndose en el anterior mercado de pases al San Pablo de Brasil por USD 8 millones tras convertir 21 goles y 3 asistencias en 86 partidos con el elenco del Sur. Por otro lado, la presente ventana de transferencias arrojó la salida de Carlos Alcaraz. Tras levantar el Trofeo de Campeones con Racing, Charly fue vendido por más de 13 millones de euros y, a los pocos días, debutó con la camiseta del Southampton inglés ante Everton con solo 20 años. Las actualidades de ambos no deben descuidarse de cara al armado de las próximas citaciones con el foco puesto en el comienzo de las Eliminatorias y la próxima Copa América de 2024.

La pandemia por COVID-19 también jugó su partido en la fuga de piernas al extranjero. 2020 se transformó en un año muy particular dentro del mundo futbolístico. Tiago Geralnik (19) y Bruno Amione (21) no estuvieron exentos a esta regla porque los futbolistas emigraron con destino a las inferiores del Villarreal y al Hellas Verona, respectivamente. El volante con pasado en River Plate permaneció hasta llegar a la filial del elenco de Castellón, mientras que el zaguero central surgido en Belgrano atravesó distintos préstamos al Reggina y la Sampdoria.

Este análisis suma un sector estratégico dentro de la cancha situado en los extremos. Ángel Di María es categoría ‘88 y ya anunció que jugará sus últimos partidos dentro de la selección argentina. Este lugar parece estar reservado a Alejandro Garnacho, si sostiene su elección para jugar con esta camiseta y no con la de España. La situación de Garnacho no es menor porque hay otros casos parecidos con posibilidad a representar a varias selecciones como Nicolás Paz, Luka Romero o Felipinho (juega en las inferiores del Preston North End en el ascenso inglés), entre otros.

Siguiendo con los jóvenes emigrados, Matias Pellegrini es uno de los jóvenes que se marchó al extranjero desde Estudiantes, pero aún no pudo hacerse de un nombre en los Estados Unidos. Esa lista también tiene escrito el nombre de Alan Velasco. El futbolista con pasado en Independiente fue vendido al Dallas de la misma liga, a cambio de seis millones de euros y el jugador, con pasado en la Selección sub 17, igualó sus números goleadores en menos de la mitad de los partidos. Ya lleva 7 en 30 duelos, mientras que en el Rojo necesitó de 69 encuentros para celebrar en 8 ocasiones. Además, en este certamen también juega Gastón González. El extremo zurdo dejó Unión a mitad del pasado año, pero Tonga aún no pudo debutar en el Orlando City porque sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda en abril anterior.

Luca Orellano, Lucas Román y José Manuel López son otros futbolistas que se han ido del país tras grandes niveles en sus respectivos clubes. Con ubicaciones y técnicas distintas, esta terna tendrá representación en Brasil y España durante la próxima temporada. El mediocampista ofensivo, con último paso por Vélez, fue comprado por Vasco da Gama a cambio de USD 4 millones por el 60% de su ficha, mientras que Pocho protagonizó uno de los traspasos de 2023. Barcelona le pagó a Ferro Carril Oeste 1.200.000 euros por el 85% de su pase y lo ató con una cláusula de 400 millones de la misma moneda europea.

En la zona central del ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez cuentan con plena vigencia en la selección argentina. De un lado está la Araña, que se hizo un lugar a fuerza de goles en el Millonario y el Manchester City, mientras que el Toro la rompe cada fin de semana en el Inter. Son nombres afianzados dentro de la estructura Albiceleste, pero podrían tener competencia en el corto plazo. Luego de un paso trunco por Independiente y el ascenso, López estalló en Lanús. El Flaco se convirtió en uno de los máximos goleadores de la Liga Profesional 2021, pudo compartir plantel con Julián porque River Plate lo quiso, pero se lo llevó Palmeiras por más de 9 millones de euros. Fue semifinalista de la última Copa Libertadores y acumula 2 tantos en 14 partidos con un escueto total de 688 minutos.

Los mercados de los Estados Unidos y Brasil han atraído a muchos de los futbolistas que dieron el paso a suelo extranjero. La falta de oportunidades también ha provocado saltos a otras instituciones para sumar experiencia en distintos territorios. Sus presentes futbolísticos en los próximos años determinarán quién se imponga en la consideración del cuerpo técnico. Tal vez, alguno de ellos consiga en un futuro no tan lejano mezclarse entre los héroes de La Scaloneta.

