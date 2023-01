Se destacaba en el rugby, tomaba al fútbol como un pasatiempo y hoy es uno de los delanteros de la Selección Sub 20: “Creo que valió la pena”

El delantero brilla en Atlético Tucumán y ya ha ganado dos títulos en la Albiceleste

Lo apodan el Tanque y ya fue bicampeón con la selección argentina. Esta presentación podría pertenecer a un jugador aplomado con muchos años de carrera, pero nada está más lejos de esa afirmación porque Ignacio Maestro Puch ha logrado ser considerado uno de los mejores delanteros argentinos de su generación y tiene 19 años. Su debut en Primera tuvo lugar con la camiseta de Atlético Tucumán en 2022 y es uno de los 23 convocados por Javier Mascherano para el Sudamericano sub 20. Aunque su historia pudo tener un final muy distinto con la Albiceleste. Su gusto por el rugby, el efímero paso por Independiente y su estallido en el Decano, las postales que alumbran su futuro.

Nació el 13 de agosto de 2003 en la capital provincial de San Miguel de Tucumán y, rápidamente, dos deportes llamaron a su puerta. “Desde chico hacía rugby. Después lo deje e hice fútbol. Llegué a hacer las dos cosas juntas y a entrenar tres veces por día. De mínima, entrenaba dos veces por día todas las semanas”, reveló en charla con Infobae en una de las pocas entrevistas en las que brindó detalles sobre sus orígenes. Los Tarcos y Tucumán Lawn Tennis fueron las instituciones que lo cobijaron en sus comienzos como rugbier.

Los aspectos de la fuerza y el roce fueron herramientas de la disciplina potenciadas en la práctica futbolística, pero la alta exigencia de los entrenamientos lo obligó a tomar una decisión en favor del deporte que, en sus comienzos, era considerado un hobby: “En un momento, me tuve que decidir y desde el club también me lo dijeron y me tiré por el fútbol”. Ante la repregunta por su vieja elección y su actual convocatoria a la Albiceleste, confesó entre risas: “Creo que valió la pena…”.

Sin embargo, su camino a la élite estuvo exento de facilidades. Con una cabeza repleta de sueños, decidió probarse en uno de los equipos más grandes de la Argentina, pero el desarraigo pudo más en su mentalidad. “Estuve en la pensión de Independiente y mi viejo me buscó para iniciar las vacaciones. Me daban 10 días. Me volví y ya no quise regresar a Buenos Aires”. Se fue del Rojo para vestirse con los colores de su archirrival. Las mismas tonalidades racinguistas que son compartidas con Atlético Tucumán.

Inició su camino en la Novena, pero su crecimiento exponencial lo llevó a jugar en Reserva con solo 17 años. Su repertorio en esa divisional incluyó una excelsa chilena ante Boca Juniors, un gol de emboquillada a Patronato y un triplete a Platense sumado a que venía de hacerle tres goles a River Plate en Séptima. Ricardo Zielinski estaba atento al juvenil, que deslumbraba a propios y extraños, hasta que lo llevó al banco de suplentes en la caída por 2-0 ante Colón como local. Fue el último partido del Ruso como DT del club. Esa situación atrasó su estreno con esta camiseta más de un año.

Ignacio Maestro Puch con el premio a máximo goleador del Torneo de L’Alcúdia 2022

El 10 de febrero de 2022 fue el día señalado para su debut en la derrota 1-0 ante Sarmiento como visitante. En este último año disputó 19 encuentros con la institución, con 2 goles y 1 asistencia en una actualidad que no pasó de largo para Mascherano en la selección argentina sub-20. El Jefecito lo citó para que fuera una de las cartas del equipo en ofensiva para el Torneo de L’Alcúdia. Esa fortaleza física adquirida en el rugby potenció sus cualidades como centrodelantero, pero no tiene ningún problema en abandonar el área para pivotear y aguantar la llegada de sus compañeros. Una habilidad mostrada en el encuentro ante Valencia por la fase de grupos, cuando resguardó el balón hasta cederlo al autor del gol, Brian Aguirre.

Su aporte fue clave en las instancias decisivas con un tanto en la semifinal ante Levante sumado a otro convertido en la final ante Uruguay con victoria por 4-0. Junto al propio Aguirre y Lautaro Ovando, fue uno de los cinco máximos goleadores de la competencia con dos dianas e integró el once ideal del certamen. Su entrenador en Tucumán, Lucas Pusineri, no escatimó en elogios para su dirigido: “Habla por sí solo que va a tener un futuro muy promisorio. Estoy dichoso de tenerlo en el equipo, de que sea una buena persona y que le sume desde su lugar al equipo. Es un premio sumamente merecido para una persona educada el reconocimiento de la selección argentina que lo convoca a un torneo internacional”.

“Trato de dar el 100% en donde esté. Sea en la Selección o en mi club. Las dos cosas son muy importantes y Lucas (Pusineri) me ayudó mucho. Quería agradecerle por eso”, respondió Maestro Puch con este medio sobre las manifestaciones del ex técnico de Independiente, su casa por un breve lapso.

En septiembre pasado, volvió a vestir la camiseta nacional para gritar campeón en la Copa Intendencia de Maldonado. El delantero aportó un tanto en la victoria ante Uzbekistán, mientras que otro triunfo ante Uruguay y el empate inicial ante Brasil hicieron acreedor del título al elenco dirigido por el subcampeón del mundo en el Mundial 2014. Sobre este tiempo compartido con Mascherano, declaró: “Es una alegría inmensa. Trato de disfrutar y aprender la mínima cosa que él diga. Sabe mucho. Me pone contento estar acá”.

Maestro Puch posa con la Copa Intendencia de Maldonado

Santiago Castro y Alejo Véliz serán su principal competencia por la titularidad, pero el futbolista no se obnubila por ganarse un lugar a fuerza de festejos: “Sería algo hermoso. Tengo que estar tranquilo y dar lo mejor de mí. Todos estamos preparados para el torneo. Si vienen los goles, bienvenido sea”. En este sentido, precisó las metas en el certamen, que tendrá a la Argentina en el Grupo A en compañía de Paraguay, Perú, Colombia y Brasil: “Iremos por el objetivo de clasificar al Mundial y los Juegos Panamericanos, es lo más importante”. Para eso, el equipo debe clasificar al Hexagonal Final como uno de los mejores tres conjuntos de la primera fase y cerrar en los tres lugares iniciales de la ronda cúlmine. “Va a ser algo muy lindo tener la tercera estrella y poder ser los primeros en vestirla”, manifestó sobre la posibilidad de vestir la nueva casaca tras la coronación en Qatar.

Luego de colocar a Lionel Messi por encima de Agustín Pichot (ex gloria de Los Pumas) bajo su preferencia, el norteño de 19 años podría compartir cancha con Leo en el corto plazo, pero eligió mantener los pies sobre la tierra ante una posible convocatoria a la selección mayor: “Sería algo muy lindo tener una oportunidad. Pero hay etapas y hay que pasarlas. Tengo que estar preparado para cuando me toque”.

