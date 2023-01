Kempes explicó los motivos por los que cree que la selección argentina tiene “todas las posibilidades” de ser bicampeón mundial

El Matador se ilusionó con el bicampeonato mundial en 2026.

Sus seis goles en el Mundial 1978 fueron cruciales para la primera coronación de la historia argentina en las Copas del Mundo. El estadio más grande de Córdoba lleva su nombre y su figura se ha transformado en una palabra más que autorizada para hablar de la selección argentina. Mario Alberto Kempes nunca ha esquivado la oportunidad de referirse a la Albiceleste y, tras la coronación en Qatar, hizo foco en las figuras de Lionel Messi y Lionel Scaloni, mientras que aseguró que este equipo tiene “todas las posibilidades” de ser bicampeón mundial.

Ángel Di María reveló el plan de sus compañeros para convencerlo de que siga en la Selección: la nueva meta que se puso con la casaca de Argentina El futbolista de la Juventus habló del hito que logró en el Mundial de Qatar, apuntó contra Louis van Gaal y contó como definió posponer su retiro del combinado nacional VER NOTA

En charla con TyC Sports, el Matador marcó que los europeos “van a tener que cambiar” después de lo mostrado por distintas selecciones, como la campeona del mundo, y auguró un excelente porvenir para el equipo nacional de cara a las próximas competencias: “La renovación del fútbol argentino tiene toda una juventud con un proyecto muy lindo de cara a la Copa América y el Mundial 2026. Hay una Selección que ya está formada, hay un técnico con un poco más de experiencia. Tenemos todas las posibilidades”.

Luego de remarcar que Argentina y Brasil son las únicas selecciones americanas que pueden hacerle fuerza a Europa, Kempes detalló los valores arrojados por la delegación dirigida por Scaloni después del hito logrado en tierras asiáticas. Allí, se detuvo en el mejor jugador del torneo. “El haber ganado ese Mundial y terminar con esa mochila que tenía a toda la Argentina en su espalda le dio la tranquilidad para sacarse este gran peso de encima. Por eso creo que Messi hace lo que hace porque su ilusión era salir campeón con la camiseta argentina. Lo consiguió y besó lo que más quería. No le importaba el Botín de Oro ni el Mejor Jugador, lo único que quería él era besar su Copa”, se refirió ante la consulta por la imagen de Leo con el trofeo en la ceremonia de premiación.

El Kun Agüero reveló qué pasaba cuando hacía enojar a Messi en los entrenamientos Además, el ex futbolista volvió a responderle a Zlatan Ibrahimovic y sostuvo que La Pulga puede jugar el Mundial 2026 si se lo propone VER NOTA

“Era un suplicio verlo jugar triste cuando venía a la Selección”, lamentó sobre las peores épocas del 10 con esta camiseta. “Lo que tuvo que soportar Messi no lo soportó ningún jugador del fútbol argentino”, añadió Luego de algunas críticas pasadas dirigidas a su persona, Kempes se rindió ante el talento del futbolista de 35 años: “Lo que ha hecho Messi no lo hizo nadie. Y el que más ha recibido palizas ha sido él. Ni a la selección argentina en general se la ha criticado tanto como a él”.

A continuación, se refirió a la gesta, que rompió una racha de 36 años, y la coincidencia que tuvieron las tres estrellas: “En 1978 éramos todos novatos, no nos tenían confianza. Lo querían echar a Menotti. En 1986 era peor porque no creía nadie y fuimos campeones. A Scaloni le decían inexperto, que no podía dirigir ni un coche. Él demostró que no hay que tener carisma o tanta experiencia para dirigir a la selección argentina con todos los detractores que podés tener, sacarla campeón y en ningún momento dijo nada”.

El Matador se ilusionó con el bicampeonato mundial en 2026.

“A la hora de tener que meterle mano al equipo como lo hizo a partir del segundo partido, los cambios que hizo Scaloni fueron espectaculares. Tres chicos que, realmente, no los conocía nadie: Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Los tres salen del banco y han sido la base de un equipo joven”, contó sobre las modificaciones que alteraron la estructura original del equipo que arribó a Qatar.

Kun Agüero apuntó contra Zlatan Ibrahimovic por sus críticas a Argentina tras el Mundial: “Deberías preocuparte por tu país, ni clasificaron” El ex futbolista que acompañó a sus amigos durante todo el Mundial en Qatar salió al cruce del sueco por sus dichos. “Por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo”, planteó el Kun VER NOTA

En charla con Sportia, manifestó que “ninguna de las tres selecciones campeonas del mundo salían como favoritas”, pero declaró los motivos que diferencian la primera conquista en el Estadio Monumental con el último festejo ante Francia en la final: “Si bien en 1978 la experiencia era nula, la experiencia de estos jugadores en 2022 es inmensa porque están jugando en los mejores equipos del mundo. Están fogueados y tienen la picardía nuestra y la europea. Nosotros solamente teníamos la propia, pero no a nivel internacional. Ser campeones en 1978 fue muy meritorio por los novatos que éramos”.

Por último, se refirió a todo lo que rodeó a esa Copa del Mundo en relación al gobierno de facto que gobernó al país entre 1976 y 1983: “Nuestro Mundial fue demasiado raro porque lo politizaron demasiado. Aquellos que estaban en contra de los que mandaban en la Argentina nos echaron la culpa de que nosotros vestíamos también el uniforme militar. En ningún momento tuvimos roces con los militares. Nosotros fuimos a jugar al fútbol, hicimos lo que teníamos que hacer y salimos campeones. Una porción de la población estaba con nosotros y, más allá de esa época tan complicada, el fútbol se vivió. Muchas Abuelas de Plaza de Mayo le decían al Pato Fillol, a Leopoldo (Luque) que esos partidos de fútbol les daban mucha esperanza. Eso nos llena de orgullo porque nosotros le alegrábamos la vida a ellas por un ratito. Para nosotros, eso es más que si se acuerdan de nosotros. Bailamos con la más fea, pero no nos tachen de nada”.

Seguir leyendo: