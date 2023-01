Messi dio detalles del tatuaje que se hará tras ganar el Mundial y contó la reacción de uno de sus hijos cuando le tocó su figurita

Messi y su tatuaje después de ganar la Copa del Mundo

Lionel Messi habló por primera vez después de ganar el Mundial y sus declaraciones repercutieron en todo el mundo. El número 10 de la selección argentina tuvo una charla a corazón abierto con Andy Kusnetzoff para el programa Perros de la Calle en el que habló de cómo vivió la consagración en Qatar, el ritual que tenía con su esposa Antonela Roccuzzo antes de los partidos y dejó innumerable cantidad de frases para repetir una y otra vez.

Este martes, en el programa que se emite por Urbana Play, el conductor pasó algunos otros fragmentos de la charla con el que para muchos es considerado el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. En el primero, mostraron un duelo al truco que protagonizaron ambos. Con el objetivo de extender la entrevista por algunos minutos, Kusnetzoff le propuso jugar al mejor de cinco puntos y fue allí donde el astro rosarino le ganó 3-2.

En el interín, mientras que repartía, Andy le preguntó a Messi por la historia de la carta con el 5 de Copa que se hizo viral durante la Copa del Mundo y fue ahí donde el astro rosarino confesó que se hará un nuevo dibujo en su piel. “Me voy a tatuar porque lo hicieron todos menos yo, me parece”, dijo el jugador del PSG. Acto seguido, dejó en claro que no eligió hacerse el trofeo y abrió la incógnita sobre el tatuaje que tendrá próximamente. “Metieron todos la copa, viste, pero yo la copa no me la voy a hacer”.

Qué dijo Mateo Messi cuando le tocó la figurita del Mundial de su papá

Por su parte, en otro de los videos que se mostraron de la charla entre ambos, Leo contó la reacción que tuvo uno de sus hijos cuando abrió un sobre de figuritas del Mundial y vio la tarjeta con la cara de su papá.

“‘Me tocó Messi’, decía Mateo. Lo cargaban los hermanos. Que él no la ponía en el álbum y se lo guardaba para él”, explicó entre risas. Luego de eso, remarcó cómo es la crianza de los tres pequeños (Thiago, Mateo y Ciro) y los métodos que adoptan con su esposa para que los chicos no tengan lo que quieren de manera sencilla.

“Es algo que estamos muy encima. Incluso, siendo una boludes, te cuento que tenían que hacer cosas y ganárselo para tener un paquete. A parte, pierde su gracia. Se les hizo más difícil también el llenarlo. Está bueno que ellos entiendan que tienen que valorar las cosas y ganarse lo suyo”, expresó Messi.

En lo que fue la primera parte de la entrevista, que duró unos 45 minutos, Leo contó cómo vivió su familia la consagración en el estadio Lusail ante Francia y las repercusiones que generaron en él. “Thiago estaba enloquecido. Disfruto cómo vivió el Mundial, cómo sufría porque lloraba después del partido de Holanda o Mateo haciendo cuentas después del que perdimos con Arabia. Ciro es el que menos entiende al ser el más chiquito, pero los otros dos lo vivieron como hinchas argentinos y sufriendo. El mes entero que pude tener a mi familia cerca, lo disfrutaron. Cuando volvimos acá a París extrañábamos los días de Qatar, yo lo puse en un posteo. Sacando los dos, tres partidos después del primer partido fue completo”.

