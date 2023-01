Djokovic habló sobre la aparición de su padre en una marcha a favor de Putin: “Lo que pasó no es su culpa”

El padre de Novak Djokovic se mostró como parte de una manifestación en favor de Vladimir Putin

Novak Djokovic se manifestó este viernes luego de que se viralizaran imágenes de su padre posando con una bandera en favor de Rusia, en medio del conflicto con Ucrania. El tenista defendió a Srdjan y sostuvo que no tuvo intensión alguna de expresarse en favor de Vladimir Putin.

“Es lamentable que la mala interpretación de lo sucedido haya llegado a tal nivel. Todo esto dio mucho que hablar y, por supuesto, no me hizo feliz. Mi familia y yo pasamos por guerras durante los años 90. Como explicó mi padre en su comunicado de prensa, estamos en contra de la guerra y en contra de toda forma de violencia”, sostuvo en conferencia de prensa durante el Abierto de Australia.

Djokovic venció a Tommy Paul para sellar un lugar en la final del domingo y dijo que esperaba que su padre estuviera allí después de no participar en la semifinal del viernes. Además, enfatizó que su padre “no tenía ninguna intención de apoyar ninguna iniciativa de guerra”. “Mi padre iba, como después de cada partido, a unirse a mis seguidores para compartir un momento con ellos. Escuché lo que dijo. Y algunos medios lo tradujeron mal. Como el grupo incluía muchas banderas serbias, se detuvo. Estaba pensando en hacerse una foto con los serbios. No puedo culparlo porque lo que pasó no es su culpa”, sentenció.

Por su parte, Srdjan Djokovic explicó en un comunicado que no iba a asistir a la semifinal para ver a su hijo y que “solo desea la paz”. “Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar tales titulares o interrupciones”, señaló en el escrito.

El serbio Novak Djokovic celebra el pase a la final del Abierto de Australia tras derrotar al estadounidense Tommy Paul en semifinales, en Melbourne (AP)

Un video publicado el jueves en una cuenta de YouTube australiana prorrusa mostraba al padre de Djokovic posando con un hombre que sostenía una bandera rusa con la cara del presidente Putin. El video fue subtitulado: “El padre de Novak Djokovic hace una declaración política audaz”.

El embajador de Ucrania en Australia, Vasyl Myroshnychenko, había pedido que Srdjan Djokovic fuera despojado de su acreditación. En una entrevista con AFP, el funcionario también pidió que se disculpe personalmente y aclare su postura sobre la invasión rusa de Ucrania: “Debería disculparse por lo sucedido y condenar la invasión rusa de Ucrania”.

Por su parte, la ucraniana Marta Kostyuk, quien perdió en la semifinal de dobles femenino, dijo que el comportamiento fue hiriente, pero se mostró reacia a comentar si el padre de Djokovic debería ser sancionado: “No importa lo que diga, seré odiada por el resto de mi vida, especialmente por los fanáticos muy agresivos de Novak”.

Con información de AFP

