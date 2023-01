El padre de Novak Djokovic explicó su aparición en una marcha a favor de Putin durante el Australian Open

El padre de Novak Djokovic fue protagonista de un escándalo en el Australian Open.

Mientras que Novak Djokovic ya se aseguró su lugar en la final del Australian Open, donde ha ganado todas las definiciones que disputó y buscará su décimo trofeo, su padre Srdjan ha protagonizado una polémica al verse imágenes suyas en una marcha a favor del presidente ruso Vladimir Putin. Esto derivó también en su ausencia en la partido de semifinales que vio vencedor a Nole sobre el estadounidense Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2.

Srdjan Djokovic, papá del jugador que suma 21 títulos de Grand Slam – nueve del Australian Open, siete de Wimbledon, tres del US Open y dos Roland Garros– y apunta a igualar a Rafael Nadal si gana este domingo, decidió no asistir a la semifinal del Abierto de Australia, lo que ayudó a los organizadores del torneo a evitar la incómoda decisión de tener que vetarlo.

“Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar tales titulares o interrupciones”, dijo el padre del ex número 1 del mundo en un comunicado difundido por el equipo de comunicación de su hijo.

Srdjan había aparecido vestido con una camiseta oficial del torneo en una aglomeración de fanáticos que tenían banderas rusas prohibidas después de que Nole se impusiera a Andrey Rublev para llegar a los cuartos de final en Melbourne. Los espectadores llevaban banderas rusas y cantaban a favor de Putin, lo que está prohibido desde la invasión a Ucrania que se ha prolongado durante casi un año.

El padre de Novak Djokovic en el Abierto de Australia con aficionados prorrusia

Según su comunicado, Srdjan Djokovic no tenía intención de quedar atrapado en dicha situación y se perdió de ver a su hijo en las semis ante Tommy Paul, tenista norteamericano de 25 años que se posiciona 35° en el ranking de ATP y viene de escalar hasta su mejor posición (28) hace apenas unas semanas.

“Estaba afuera con los fanáticos de Novak, como lo he hecho después de todos los partidos de mi hijo para celebrar sus victorias y tomarme fotos con ellos. No tenía intención de quedar atrapado en esto. Mi familia ha vivido el horror de la guerra y solo deseamos la paz. Así que no hay interrupción en la semifinal de esta noche para mi hijo, o para el otro jugador que he elegido ver desde casa. Deseo un gran partido y estaré animando a mi hijo, como siempre”, agregó Srdjan.

Los fanáticos rusos que asistieron a la victoria del jugador serbio de 35 años sobre el Rublev fueron detenidos por la Policía y cuatro hombres fueron expulsado luego de supuestamente amenazar la seguridad del torneo, según informó el periódico The Age. Tennis Australia anunció que trabajó en estrecha colaboración con los agentes y los equipos de seguridad para desalojar a los instigadores de la protesta.

