Agustín Rossi llegó al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y Pity Martínez: así lo presentó el equipo de Arabia Saudita

La llegada de Agustín Rossi llegó al Al Nassr

El ex arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, comenzó su incursión en el fútbol de Arabia Saudita, donde el Al-Nassr, su flamante nuevo equipo, ya lo presentó en las redes sociales. El guardameta tendrá como compañeros a Cristiano Ronaldo y Gonzalo “Pity” Martínez. El vínculo es a préstamo por cinco meses y llega en reemplazo del lesionado David Ospina. Luego pasará al Flamengo, con el que tiene un precontrato.

Rossi viajó con el plantel que disputó la Supercopa Internacional ante Racing, equipo que terminó quedándose con ese título tras ganar 2-1. El duelo fue en Abu Dabi, pero la dirigencia azul y oro se movió rápido ante el interés del Al-Nassr y en solo 48 horas cerró la incorporación del guardameta, que no fue ni al banco de suplentes ante la Academia.

Las gestiones fueron contra reloj y en la escala que hizo la delegación de La Ribera, el golero recibió un par de llamados y luego de acordar con el Consejo de Fútbol, se despidió de sus compañeros, tomó las valijas y partió rumbo a Arabia Saudita, cuya liga pretende enriquecerse de figuras para poder potenciar la competición local. El Al-Nassr es el líder del torneo con 33 puntos y le lleva solo uno a su clásico rival en la capital, el Al-Hilal.

Rossi llegó a la capital Riad y fue presentado en las instalaciones del club, que así lo informó en sus redes sociales y adelantó que este martes le harán la revisión médica. “El arquero argentino Agustín Rossi llegó en breve a Riad. Mañana realizará un reconocimiento médico antes de completar los trámites para su contratación hasta final de temporada”, informaron.

Boca Juniors recibiría por este préstamo de cinco meses aproximadamente 1,3 millones de dólares. En tanto que el guardameta de 27 años permanecerá hasta junio de este año en la entidad saudita y luego volverá a viajar, en este caso rumbo a Río de Janeiro, Brasil, para sumarse al Flamengo, con el que tiene un precontrato.

Cabe recordar que desde mediados de 2022 la relación entre Rossi y el Consejo de Fútbol no fue buena debido a la falta de acuerdo para poder renovar su contrato. Las diferencias económicas no pudieron limarse y por ello no se pudo plasmar un nuevo vínculo. El actual finalizará el 30 de junio y desde el corriente mes el arquero quedó en condición de negociar. Por ello, el pasado 9 de enero el Flamengo informó que tiene un precontrato con el golero.

Ante ese anunció el Consejo de Fútbol decidió apartarlo a Rossi, pese a que viajó a Medio Oriente para el choque con Racing, aunque sabía que no iba a jugar. Frente a ello, el entrenador Hugo Ibarra explicó: “Todos recordamos que un equipo de Brasil comunicó de un precontrato firmado con Agustín. Desde ese momento yo decidí que todos los jugadores tienen que estar comprometidos ciento por ciento con el club. Yo trabajo con 29 ó 30 jugadores y los quiero comprometidos”. Por este motivo, el arquero ante la Academia fue Javier García, de gran rendimiento pese a la derrota sobre la hora.

Rossi debutó en Chacarita e integró el equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional para 2015. Luego pasó a Estudiantes de La Plata (2015/2016), Defensa y Justicia (2016) y más tarde llegó a Boca Juniors (2017), que también lo cedió a Antofagasta (2019) y Lanús (2019/2020). Se ganó la titularidad producto de su seguridad bajo los tres palos y su fuerte fueron los penales. Incluso llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina e integró las listas preliminares de cara al Mundial Qatar 2022.

