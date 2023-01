Quién es Julia Puig Gali, la mujer con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía

Gerard Piqué habría engañado a su novia Clara Chía Martí con Julia Puig, prima del ex jugador del Barcelona, Riqui Puig

Gerard Piqué no tiene respiro y sigue siendo noticia por temas referido a su vida personal. En este caso se trata de una supuesta infidelidad del ex futbolista a su pareja, Clara Chía Martí. El romance habría sido con una abogada llamada Julia Puig Gali, prima de Riqui Puig, ex compañero del empresario en el Barcelona. La joven en cuestión se sintió invadida por el tema y hasta debió cambiar su cuenta de Instagram a un modo privado.

La relación entre Piqué y Clara Chía pasaría por una crisis debido a este tema y data desde hace unas semanas cuando la ex pareja de la leyenda azulgrana, Shakira, publicó el tema que grabó con Bizarrap en el que que menciona al ex defensor y a su novia actual. El campeón mundial en Sudáfrica 2010 respondió a esas menciones afirmando un contrato con Casio y su aparición con un Renault Twingo, ambas reacciones en alusión a parte de la letra de la última producción de la cantante colombiana.

La bomba que hizo explotar el paparazzi Jordi Martín en Instagram

Aunque Clara Chía no le habría caído bien y el vínculo con Piqué estaría más complicado debido a la novedad de la supuesta infidelidad con Puig Gali, bomba que hizo explotar el paparazzi Jordi Martín. “¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, desafío el papparazzi que siguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán.

Ahora bien, ¿quién es Julia Puig? Se trata de una joven abogada de Barcelona. Según medios españoles, la mujer tiene un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance, según informa en su perfil oficial de Instagram. Es que a raíz de este rumor surgieron cuentas faltas en dicha red social.

A pesar de haber cambiado el acceso en la mencionada red social, se pudo saber que a Julia le gusta viajar, publicó varias fotos sobre su estilo de vida y ejercicios físicos. Disfruta de compartir el tiempo con sus amigos. Ya tenía popularidad pues antes de este episodio la influencer contaba con más de 17 mil seguidores en Instagram y ahora figura arriba de 37 mil.

Julia Puig y Piqué habrían estado juntos en un local nocturno (Instagram)

Tiene 23 años, la misma que Clara Chía y hay versiones que afirman que Piqué la habría conocido hace dos o tres años. De hecho la novia de Riqui Puig, Gemma Iglesias, borró de su feed de Instagram los registros que tenía junto a la abogada, para así evitar ataques y malos comentarios que surgieron tras ser identificada como “la amante de Gerard Piqué”.

Los rumores en cuestión apuntan que a Piqué y Julia los habrían visto juntos en un local bailable. “Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro”, afirmó un testigo anónimo al medio Socialité.

En caso de ser cierto el inicio del supuesto vínculo entre Piqué y Julia, ¿Shakira lo sabía? Cabe recordar que parte de su flamante canción afirma que “yo valgo por dos de 22″. En un comienzo la explicación era el juego con su edad (45) y la de la novia de Piqué, Clara Chía (22).

La joven abogada le gusta viajar y practicar fitness (Instagram)

“Toda Barcelona sabe que se liaron hace dos o tres años y que él le escribe para volver a hablar”, fueron los testimonios recogidos por el dicho programa de Telecinco. “Piqué se lo niega todo a Clara y dicen que se ha puesto en contacto con ella (la abogada) para que no diga nada”, aseveran.

Pero el lazo entre Julia habría trabajado para Piqué en el juicio de divorcio de Shakira, según informa el sitio Puntual. Por otro lado, el portal Ok Diario indica que sería amiga de María Guardiola, hija del ex entrenador blaugrana Pep Guardiola, siendo así parte del círculo cercano de Gerard.

A todo esto, Clara Chía habría abandonado el domicilio que compartía con Piqué y se habría refugiado en la casa de sus padres. Mientras tanto Shakira ya cuenta con más de 187 millones de reproducciones del tema Sessions #53 en su canal oficial del You Tube.

Julia tiene más de 37 mil seguidores en su cuenta de Instagram

Puig Gali habría trabajado en el divorcio de Piqué y Shakira

Julia tiene 23 años, la misma edad que Clara Chía Marti

Según su perfil de Instagram es abogada con un Máster en Derecho Penal Económico y Corporate Compliance

Sería amiga de María Guardiola, hija del entrenador

Por el supuesto romance con Piqué pasó a ser el foco de los portales de espectáculos y deportes (Instagram/Julia Puig)

Es prima de Riqui Puig, ex compañero de Piqué en el Barcelona

A Julia le gusta salir y viajar (Instagram/Julia Puig)

A raíz de la gran repercusión que tuvo su supuesto romance con Piqué, Julia Puig Gali puso en privado sus redes sociales (Instagram)

