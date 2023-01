El nuevo escándalo de Gerard Piqué: aseguran que le es infiel a Clara Chía con una abogada y prima de un ex futbolista de Barcelona

Un nuevo escándalo golpea la puerta de Gerard Piqué. Y es que luego del sacudón que generó la exitosa canción que le dedicó su ex pareja, Shakira, la relación entre el ex futbolista del Barcelona y su novia Clara Chía Martí estaría en crisis debido a una supuesta amante que apareció en escena en las últimas horas.

El triángulo amoroso fue develado por el periodista español Jordi Martín, quien divulgó el perfil de Instagram de la mujer que habría enamorado a Piqué. “¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, desafío el papparazzi que siguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán. Lo cierto es que ni bien la noticia comenzó a circular por los medios, la joven decidió pasar a modo privado su cuenta en la red social.

Julia Puig Gali, la supuesta amante de Gerard Piqué (Instagram)

La tercera en discordia que presentó el periodista español se llama Julia Puig Gali y es una abogada con un máster en derecho penal económico que habría trabajado en el divorcio de Shakira y Piqué. Si bien no se precisó su edad, tendría unos 24 años, uno menos que Clara Chía, y es la prima del futbolista Riqui Puig, ex compañero de Gerard en el Barcelona.

Entre tantas versiones acerca de esta presunta infidelidad hay testimonios que indican que Piqué habría conocido a Puig Gali hace dos o tres años y que se los ha visto juntos en un local bailable. “Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro”, relató un testigo anónimo al medio Socialité.

Julia Puig es abogada y a raíz de los rumores, puso en privado sus cuentas de las redes sociales (Instagram)

Pero los problemas para el campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010 no terminarían en este trío amoroso, ya que luego de haber tomado la decisión de despedir a 50 empleados de Kosmos, la compañía de la que es parte, hay un malestar inmenso entre los trabajadores.

“Piqué despidió a varios de sus trabajadores. Algunos de ellos muy cercanos a él, con el que llevaban años trabajando. No tuvo la valentía de hacerlo personalmente. Delegó en una persona para que así se lo hiciese saber a los que hasta ahora han dado siempre la cara por él. Hay un malestar enorme en Kosmos y ojo porque me aseguran que al sentirse traicionados pueden salir muchos trapos sucios”, escribió Jordi Martín en su Instagram.

Julia Puig, la tercera en discordia y supuesta amante de Piqué (Instagram)

En las últimas horas, medios españoles anunciaron que Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían en crisis. Una frase puntual de la canción que Shakira grabó con Bizarrap habría provocado la discordia en la pareja. El show Sálvame aseguró que el pasaje que abrió la preocupación de Chía Martí fue “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

Aunque la joven se mostró refugiada en la gran mayoría de los días desde el estreno del tema en casa de sus padres, se la vio junto a Piqué dentro de un auto muy atenta a los paparazzis y hasta señalando desde el interior a los fotógrafos que iban apareciendo a lo largo del trayecto. Además, aseguran que Martí está intentando mantener su rutina laboral en la productora Kosmos que preside su novio y sospechan que los números de la empresa no serían los mejores.

Julia Puig es abogada y prima del futbolista Riqui Puig del Barcelona (Instagram)

La respuesta que Gerard fue a través de las distintas transmisiones de la Kings League donde anunció un supuesto patrocinio de Casio, arribó al evento el reciente domingo en un Renault Twingo y bromeó seleccionando a “la última” session de Bizarrap como su favorita. Arropado por el entorno de youtubers y streamers, la preocupación de la leyenda del blaugrana crece día a día. La periodista Mayte Atmella se comunicó de manera directa con el padre de Clara y este aseguró que su hija se encontraba en perfectas condiciones. Además, aseguró que no escuchó la canción protagonizada por Shakira ya que “él escucha música clásica, como Bach o Vivaldi y que no le gusta nada ese género”.

Vale recordar que Gerard se reunió con su equipo de abogados para averiguar si existía la oportunidad de abrir una instancia legal por la canción que acumuló miles de reproducciones en las distintas plataformas. Aunque las referencias del tema van apuntadas hacia Piqué y su pareja Clara Chía Martí, el problema para el jugador aparece “al no haber referencias explícitas a su persona” por lo que “podría salir perdiendo en un hipotético juicio”.

La letra de la colaboración entre Shakira y Bizarrap

