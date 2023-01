La historia de Nicolás Paz, la joven promesa del Real Madrid nacida en España que jugará el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina de Mascherano

Nicolás Paz juega en el Real Madrid y estará en el Sudamericano Sub 20 (Photo by Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

Después de la fiebre por la selección argentina que generó la coronación en el Mundial de Qatar de la mano de Lionel Messi, el año nuevo trae una nueva participación del equipo albiceleste. A partir del próximo 19 de enero se pondrá en marcha el Sudamericano Sub 20 de la categoría que entregará cuatro plazas para la Copa del Mundo a jugarse este mismo año en Indonesia.

La selección juvenil estará a cargo ni más ni menos que de Javier Mascherano, uno de los jugadores con mayor cantidad de presentaciones en la historia de la Mayor y que fue parte de una camada que disputó tres finales consecutivas. De cara al torneo, todo indica que el Jefecito no podrá contar con los futbolistas que militan en equipos europeos (tales los casos de Alejandro Garnacho o Luka Romero), a excepción de un caso.

Como la FIFA no obliga a los clubes a ceder a los jugadores para el evento que organiza Conmebol, el DT tendrá que viajar a Colombia -sede del certamen- con juveniles del fútbol local, alguno de la MLS (como Benjamín Cremaschi, si supera el corte) y la incorporación de Nicolás Paz, un apellido conocido en la historia contemporánea del combinado nacional.

Se trata del mediocampista del Juvenil A del Real Madrid, hijo de Pablo Paz, aquel marcador central surgido de Newell’s, con pasos por Banfield e Independiente, de una dilatada trayectoria en España y Mundialista en Francia 98 bajo la tutela de Daniel Passarella. Además, fue parte de la nómina que se quedó con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, dos años antes.

El juvenil nacido el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife llegó al Merengue en 2016 cuando se incorporó al Infantil B como una de las mayores promesas. A pesar de los operativos de seducción de la federación ibérica eligió defender la camiseta celeste y blanca, como lo hizo su padre. Es zurdo, se puede mover como volante o puede también jugar como extremo.

En marzo fue citado al combinado Mayor por Lionel Scaloni junto a otros futbolista prometedores como los citados Garnacho y Romero, los hermanos Carboni y Thiago Geralnik. Justamente, estos nombres eran los otros que el entrenador del seleccionado juvenil había llamado en citaciones previas y, por ejemplo, que vieron acción en torneos como Esperanzas de Toulon o L’Alcudia.

El mediocampista, junto a Messi, cuando fue convocado a la Selección

Posteriormente, estuvo bajo la tutela de Javier Mascherano en el Sub 20, que disputó amistosos frente a Estados Unidos. “Viviendo un sueño”, posteó con una foto junto a Lionel Messi, cuando tuvo la chance de tratar cara a cara al hoy capitán campeón del mundo con Argentina.

“Esto es una sorpresa mayúscula, aunque ya sabíamos que el scout en Madrid lo venía siguiendo, no sabíamos que iba a tener esta convocatoria, fue una alegría”, contó papá Pablo cuando se dio el llamado al seleccionado mayor. “Si les cuento cómo salió de la habitación cuando se enteró... Fue tremendo, salió temblando, me dio hasta pena, no podía hablar, la verdad”, reveló el ex Everton de Inglaterra, Tenerife y Valladolid.

En octubre del año pasado, en la previa al encuentro entre Real Madrid y el RB Leipzig en Alemania por la Champions League, Nico fue incluido en la convocatoria por Carlo Ancelotti para cubrir la baja de Luka Modric, uno de los baluartes del conjunto que viene de ganar La Orejona. Y ahora fue citado para formar parte del plantel que hoy asumirá el compromiso ante el Cacereño, por los 32avos de final de la Copa del Rey. Pruebas de lo bien considerado que está por el orientador italiano.

De esta manera, y a la espera de la lista final de 23 jugadores que brindará Mascherano en los próximos días, el crecimiento del joven Paz también quedó reflejado en la Casa Blanca. E ilusiona en celeste y blanco, aunque el pasaporte indique que nació en España.

