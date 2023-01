Xavi habló sobre la detención de Dani Alves: “Estoy en estado de shock”

El entrenador de Barcelona fue compañero y llegó a dirigir al brasileño en su última etapa en el club

La reclusión de Dani Alves en una prisión de España por una presunta agresión sexual ocurrida el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona generó un profundo estupor en el mundo del fútbol y este sábado fue consulado al respecto Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, quien fue compañero y dirigió al brasileño.

Luego de haber compartido vestuario entre 2008 y 2015 con un amplio palmarés, que incluyó 3 UEFA Champions League, el técnico español también llegó a dirigirlo en el primer semestre de 2022. Su estrecha cercanía dentro de la cancha con el lateral derecho de 39 años provocó la pregunta formulada en la conferencia de prensa ofrecida en la antesala al duelo de este domingo ante Getafe por La Liga de España.

“Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido por cómo es él y cómo ha sido con nosotros. No puedo decir nada más”, manifestó con una clara intención de evitar profundizar en el proceso judicial, a cargo de la Unidad Central de Agresiones Sexules (UCAS). La causa es llevada adelante por el juzgado de instrucción número 15 de la Ciudad Condal.

A continuación, intentó concentrarse en lo futbolístico, ya que deberá vencer a su rival para mantener la ventaja de tres puntos contra Real Madrid en la cima del campeonato. En este sentido, se refirió a la sensible baja en ofensiva de Memphis Depay, quien se marchó al Atlético de Madrid: “Me ha pedido irse. Tenía la propuesta del Atlético. Me pidió irse, no estaba cómodo, quería sentirse cómodo. Salimos ganando todos. Dependemos del Fair Play. Si nos podemos reforzar, mejor. Y si no, no sería de urgencia. Veremos qué podemos fichar y si podemos hacerlo. Ahora está difícil el Fair Play”.

Sin embargo, la situación del ganador de 25 títulos con Barcelona avasalló la actualidad futbolística. Unas horas antes, se confirmó la rescisión inmediata de su contrato con los Pumas de la UNAM en México. El presidente de la entidad, Leopoldo Silva, oficializó la determinación en diálogo con los periodistas que asistieron a la exposición: “El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir, con causa justificada, el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día”. Todos los futbolistas de la institución poseen una cláusula moral ante este tipo de sucesos: “No podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo, que ha sido ejemplo a lo largo de la historia, en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en la historia de nuestro país”.

Los delitos imputados a Dani Alves tienen una condena de 1 a 12 años de cárcel

Estas frases sucedieron después de la declaración realizada por Dani Alves este viernes en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona. Allí, se le tomó testimonio en calidad de investigado y salió arrestado poco después de las 10 de la mañana de España. La patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de la ciudad, donde la jueza fijó la prisión al considerar que hay peligro de fuga porque el ex Sevilla, Juventus y Paris Saint-Germain no tiene residencia en el país y tiene nacionalidad brasileña (no hay convenio de extradición).

Si bien el jugador confirmó su asistencia a la discoteca Sutton, afirmó que estuvo “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”. “Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró a principio de mes mediante un video que envió al programa Y ahora sonsoles.

