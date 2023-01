Los detalles de la primera noche de Dani Alves en prisión tras ser detenido por una presunta agresión sexual

Dani Alves pasó su primera noche en la cárcel de Barcelona a la que fue trasladado tras una denuncia de agresión sexual (REUTERS/Carl Recine)

Este viernes, tras un día largo que comenzó con su detención en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona y continuó con un titular del Juzgado de Instrucción 15 decretando su ingreso en prisión, el futbolista brasileño Dani Alves tuvo su primera noche en el centro penitenciario de Brians 1, donde llegó acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años, el pasado 30 de diciembre, en la discoteca Sutton.

“No se hizo nada extraordinario, ni recibió un trato diferente al de los otros tres hombres que ingresaron también el viernes por la noche en esa misma cárcel”, informó el diario La Vanguardia sobre esta prisión localizada en Sant Esteve Sesrovires, a más de 40 km de Barcelona.

Tuvo que pasar el mismo proceso que cualquier ingresado: reconocimiento médico, huella dactilar y fotografía para el expediente del preso. De ahí lo llevaron a una celda individual por razones de seguridad. No tendrá acceso a teléfono e internet en el complejo, ni saldrá al patio junto con otros presos. “Como al resto de presos, se le hizo entrega de una tarjeta económica para uso exclusivo en el centro con la que podrá comprar algunos de los productos de las máquinas que hay en el pabellón de ingresos. Por ejemplo café, pastas o chocolates”, agregaron.

Este periódico catalán ha revelado también que el jugador de 39 años, quien viene de disputar con Brasil el Mundial de Qatar 2022 y actualmente milita en los Pumas de la UNAM de la liga mexicana, llegó con la misma ropa con la que fue detenido a primera hora de la mañana, aceptó el lote penitenciario que le ofrecieron y lucía “desubicado y anímicamente muy tocado” por la situación.

“El médico le ofreció una pastilla para dormir y no la quiso. Los funcionarios le ofrecieron la posibilidad de hacer la llamada a la que tiene derecho, pero no pudo hacerla porque no recordaba ningún número (...) Los funcionarios pusieron a disposición del jugador un libro para distraerse, y le entregaron una botella de agua. Se trata de una celda individual con una ventana al exterior, una cama, un pupitre, una ducha y un retrete. Un funcionario le llevó una bandeja con la cena sobre las diez de la noche y apenas comió. Un poco de fruta nada más”, apuntaron en La Vanguardia.

La prensa catalana ha detallado que Dani Alves se mantiene muy callado y que no ha presentado ninguna exigencia en sus primeras horas en la cárcel: “Apenas habla, pero lo que dice lo hace con respeto, en un tono bajo. No ha pedido nada. No ha preguntado por nada. Y no ha expresado ninguna emoción que haya llamado la atención a los funcionarios que se han cruzado con él en estas primeras horas.”

Alves permanecerá en prisión hasta que prospere el recurso de su defensa, aunque le espera un largo tiempo en el centro penitenciario. Durante los primeros días, ABC informa que lo atenderá un psicólogo, un educador social y un jurista. Después lo ubicarán de forma definitiva en un módulo, donde sí convivirá con el resto de internos.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra le dijeron a ESPN que Dani Alves fue trasladado al centro de detención de Ciudad de la Justicia solo en un furgón policial, mientras que otros tres detenidos fueron trasladados en un segundo coche. La declaración detallada de la presunta víctima y el informe médico (que el abogado de Alves desconocía por completo) son algunos de los detalles que llevaron a la decisión del juez de enviarlo a la cárcel.

En un primer momento, en una entrevista con Antena 3, el ex jugador del Barça, Juventus y PSG, entre otros clubes, negó conocer a la joven e indicó que simplemente se tropezó accidentalmente con ella en el baño. Sin embargo, en la declaración dada el viernes, afirmó haber tenido relaciones consentidas con esta mujer. Además, hay testimonios de testigos que corroboran que la víctima, junto a dos amigos, se sentaba con el brasileño en la misma mesa de la discoteca. Los videos grabados por las cámaras de seguridad confirman cómo Alves entra y sale del baño de la sala VIP.

