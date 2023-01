La esposa de Dani Alves pidió que respeten su privacidad: “He perdido los dos pilares de mi vida”

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 17: Joana Sanz, Dani Alves wife, is seen during the presentation of Dani Alves as new player of FC Barcelona at Camp Nou stadium on November 17, 2021, in Barcelona, Spain. (Photo by Marc Graupera Aloma / AFP7 Getty Images)

Debido a la reciente detención de su marido, el jugador Dani Alves, su esposa Joana Sanz le pidió al público en general y a los medios que por favor respeten su privacidad, ya que no se encuentra muy bien anímicamente, puesto que acaba de perder a su madre.

A través de una historia en Instagram mencionó que hace un par de días falleció su mamá y que hace un par de horas su conyugue fue detenido por presunto abuso sexual, de tal forma que perdió “a los únicos pilares de su vida”.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”, fueron las palabras que compartió.

Cabe mencionar que horas antes de la detención del jugador de los Pumas, Dani Alves, la modelo habría utilizado sus redes sociales para poder brindarle apoyo públicamente. Por medio de una historia de IG subió una imagen con las manos entrelazadas con su esposo y la palabra “Together” (juntos, en español), ya que recientemente también tuvo que soportar el dolor de perder a su madre.

Sin embargo, no era la primera vez que Joana defendía al integrante de la Selección de Brasil, puesto que hace algunos días en un diálogo con el programa catalán Y Ahora Sonsoles, donde mencionó lo siguiente: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema”.

Caso Dani Alves

El futbolista brasileño Dani Alves fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona tras presentarse a declarar por una denuncia en su contra que lo acusa de una presunta agresión sexual a una mujer en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

La denunciante de 23 años acudió ante la justicia dos días después del aparente abuso, actualmente se encuentra judicializada y en fase de instrucción, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El ex jugador del Barça fue sido detenido este viernes por la mañana después de que regresara a España desde México, y se le tomara declaración en calidad de investigado.

*Información en desarrollo