Quién es Joana Sanz, la esposa de Dani Alves que lo respaldó ante denuncia por presunto abuso sexual

(Instagram)

El actual jugador de Pumas de México, Dani Alves fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona por presuntamente abusar de una mujer en una discoteca el pasado 30 de diciembre.

Liga MX sin protocolos contra violencia de género tras caso de Dani Alves En el fútbol mexicano se han presentado diversos casos que han quedado en la opacidad, como el del ex Club América, Renato Ibarra y el ex Pumas, Marco García VER NOTA

Ante esto, su esposa, Joana Sanz, no dudó en hacer uso de sus redes sociales para respaldar a su pareja tras las acusaciones.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la mujer colocó una imagen en donde se aprecian dos manos entrelazadas y la palabra “Together” (juntos). Asimismo, en una entrevista reciente para el programa catalán Y Ahora Sonsoles, la joven habló bien del futbolista.

Liga MX se pronunció por caso Dani Alves: “Estaremos al pendiente” El astro brasileño fue detenido en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts tras haber sido acusado de, supuestamente, haber cometido una agresión sexual en contra de una mujer en Barcelona VER NOTA

“Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza… Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, aseveró.

(Instagram)

Quién es Joana Sanz

Joana Sanz tiene 29 años y es una modelo que nación en Islas Canarias, España. Según su sitio web inició su carrera de modelaje a los 17 años cuando participó en el concurso estadounidense Supermodel of the world.

Autoridades españolas dictaminaron prisión preventiva sin fianza para Dani Alves En días pasados ya se había adelantado que las autoridades españolas buscarían detener al jugador brasileño VER NOTA

Desde entonces, Joana cobró popularidad en la industria de la moda y ha conseguido colaborar en campañas con marcas como L’Oreal hair, Sony Xperia, Samsung camera, Jimmy Choo, YSL Beauty, entre otros.

Asimismo, en la actualidad desfila para marcas como Etam, Lanvin, Reem Acra, Zuhair Murad Haute Couture, Ralph & Russo Haute Couture.

La joven se considera una influencer en Instagram, pues cuenta con 745 mil seguidores y ha asistido a eventos relacionados con Moet Chandon, Women’Secret o Mac Cosmetics.

Cómo es la relación de Joana con Dani Alves

Aunque la pareja ha sido bastante reservada sobre su relación amorosa, durante una entrevista en 2021 que Joana Sanz tuvo para Hola!, la modelo reveló más detalles sobre su romance y boda con el exfutbolista de FC Barcelona y del Sevilla.

“Fue una boda muy particular, a nuestra manera. Fue una boda que sirve para nosotros, aunque no es oficial. Queremos celebrar otra boda íntima más adelante, con familia y amigos”, aseveró respecto a la ceremonia que sucedió en París.

Para junio de 2017, los enamorados compartieron desde sus redes sociales algunas fotografías de la romántica boda y un año después fue el mismo Dani Alves quien le escribió un mensaje con motivo de su aniversario.

(Instagram)

“Hoy es el aniversario oficial del encuentro de nuestras almas y quiero decirte que pasó tan rápido que ni me di cuenta. Ahora no quiero que el tiempo se detenga cuando estoy contigo, quiero que sea tan continuo e intenso como el amor y la pasión que siento por ti. Eres todo lo que necesito”, colocó el brasileño en aquel entonces.

Sobre la detención de Dani Alves, el actual jugador de Pumas de México acudió al recinto policial durante la mañana de este viernes y salió arrestado en un coche policial poco después de las 10 horas de España.

La patrulla lo llevó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde pasará a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa (puede determinar si lo deja en libertad, si decreta medidas cautelares que podrían implicar no poder abandonar el país o fijar prisión provisional al considerar que hay suficientes indicios de delito y/o que existe riesgo de fuga). El ex FC Barcelona y Sevilla de España negó los hechos durante su declaración ante los Mossos.

SEGUIR LEYENDO