El Loco Gatti, tajante: “Dibu Martínez fue más importante que Messi en el Mundial”

Gatti analizó el Mundial de Lionel Messi

Hugo Orlando Gatti marcó una era en el fútbol argentino con su singular forma de pararse y actuar debajo de los tres palos. Ahora también sobresale en su rol de panelista en el programa español El Chiringuito, donde sus declaraciones no suelen pasar desapercibidas.

El Loco ahora quedó en el centro de la escena y rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales producto de su análisis de la actuación de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Según su óptica, el arquero Emiliano Dibu Martínez fue más importante que el capitán Lionel Messi, ganador al premio MVP del torneo.

“¿Quién fue más importante: Messi o el portero?”, fue la pregunta del conductor Josep Pedrerol que desató un acalorado debate en el piso. “El portero”, contestó sin ningún tipo de duda el hombre que debutó como profesional con la camiseta de Atlanta y que formó parte del plantel de la selección argentina en el Mundial de Inglaterra 1966.

En sus argumentos, Gatti destacó que “tapó la pelota fundamental. Ganó los penales”, en referencia a la performance del Dibu en la atajada sobre el final del partido con Francia ante Kolo Muani y su participación en las definiciones contra Les Blues y Países Bajos. “Estamos diciendo quién es el más importante, campeón. No quién es el mejor. ¿Este es argentino, no?”, retrucó el Loco ante los embates del periodista Matías Palacios.

“Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. Importante no fue, durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco eran gol, pero cuando tuvo que aparecer, en los momentos finales, apareció”, remarcó el ex River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors. Y luego, añadió: “¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María. Nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi”.

Para concluir con su análisis, Gatti manifestó: “Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, la unión, que jugaron para él”.

Vale recordar que Lionel Messi fue condecorado como el mejor jugador del torneo, producto de sus siete goles (segundo máximo artillero, a uno de Kylian Mbappé) y tres asistencias (líder del rubro junto a Bruno Fernandes, Ivan Perisic, Antoinne Griezmann y Harry Kane). Emiliano Martínez, por su parte, fue elegido como el mejor portero del torneo.

