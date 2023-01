Emotiva carta de Lionel Messi a un mes de ser campeón del mundo con Argentina: “Nunca imaginé la locura de la gente en los festejos”

El mensaje de Lionel Messi a un mes de salir campeón del mundo con Argentina

A un mes de la conquista argentina en el Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Selección compartió una publicación emotiva en sus redes sociales. Carta, video con música de Soledad Pastorutti e imágenes de lo que fue la final contra Francia que llevó a Lionel Messi a la gloria.

Scaloni, el técnico del año y el inicio de nuevos liderazgos: ¿Chau a los entrenadores célebres y paternales? La gloria obtenida por la selección argentina en Qatar ha despertado en el universo del futbol nuevos debates: ¿Técnicos con experiencia y trayectoria o entrenadores jóvenes más próximos a la generación de sus dirigidos? ¿Mando absoluto o ideas consensuadas? ¿O tener a Messi es lo que cambia la historia? VER NOTA

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, fueron las primeras palabras del texto que Leo publicó en su cuenta de Instagram. El número 10 reconoció que el hecho de haber ganado el trofeo fue cumplir el sueño máximo, aunque reconoció que pasó un mes maravilloso en la concentración junto a sus compañeros y teniendo cerca a su familia, que disfrutó de principio a fin.

Messi sintió identificación pura con un fragmento de la canción “Brindis” de Soledad Pastorutti, elegida para dar voz al video editado: “Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida”.

Una charla a fondo con Exequiel Palacios: la clave del éxito de la selección argentina campeona del mundo y el recibimiento en Leverkusen El mediocampista que milita en la Bundesliga y que fue parte de la conquista en el Mundial de Qatar 2022 habló de sus recientes logros con la Scaloneta VER NOTA

“Qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”, fue otro de los comentarios de la estrella albiceleste, que en la final contra los franceses convirtió dos tantos, además de acertar la primera ejecución del equipo de Lionel Scaloni en la victoriosa tanda de penales. “Nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos”, insistió.

En escasos minutos, la publicación tuvo millones de likes y cientos de miles de comentarios. Su esposa, Antonela Roccuzzo, firmó con emojis de caras emocionadas con lágrimas en los ojos. Su hermano Rodrigo también apeló al recurso del llanto emotivo con un mensaje: “Recuerdos que marcarán toda la vida”. Ángel Di María, el Kun Agüero y Nicolás Tagliafico fueron algunos de los compañeros que firmaron primero y eligieron corazones para dejar su recado.

Una increíble premonición, la intimidad del festejo y las promesas de los futbolistas: todo lo que no se vio de la final entre Argentina y Francia Los detalles que pasaron inadvertidos durante el partido y fueron relatados luego de la consagración de la Albiceleste en Qatar VER NOTA

LA CARTA COMPLETA DE LIONEL MESSI:

El posteo de Lionel Messi en Instagram, a un mes del campeonato mundial de Argentina en Qatar

Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos… Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!

SEGUIR LEYENDO: