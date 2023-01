Chilavert apuntó contra Gatti por decir que Dibu Martínez fue el más importante de Argentina: “Sos un mediocre que odia a Messi”

Chilavert le contestó a Gatti

Las últimas declaraciones de Hugo Orlando Gatti en el programa español El Chiringuito no pasaron desapercibidas. Luego de remarcar que Emiliano Dibu Martínez fue más importante que Lionel Messi para que Argentina levantara su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, José Luis Felix Chilavert fue el encargado de recoger el guante y emitir una contundente respuesta contra el Loco.

Luego de ver la noticia en el Twitter de Infobae, el mítico arquero paraguayo no dudó en responderle con dureza al ex jugador de Boca Juniors. “La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un mediocre arquero que odia a Messi”, comenzó su relato. Y luego, por si quedaba algún tipo de duda, añadió: “Messi es el Dios del fútbol mundial”.

La respuesta de Chilavert al Loco Gatti

El Loco, que inició su camino como profesional en Atlanta y formó parte del plantel albiceleste en el Mundial de Inglaterra 1966, rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales producto de su análisis de la actuación de los dirigidos por Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022.

“¿Quién fue más importante: Messi o el portero?”, fue la pregunta del conductor Josep Pedrerol que desató un acalorado debate en el piso. “El portero”, contestó sin ningún tipo de duda el argentino, que en reiteradas oportunidades apuntó públicamente contra la Pulga.

Gatti analizó el Mundial de Lionel Messi

Lionel Messi fue condecorado como el mejor jugador del torneo, producto de sus siete goles (segundo máximo artillero, a uno de Kylian Mbappé) y tres asistencias (líder del rubro junto a Bruno Fernandes, Ivan Perisic, Antoinne Griezmann y Harry Kane). Emiliano Martínez, por su parte, fue elegido como el mejor portero del torneo.

En sus argumentos, Gatti destacó que “tapó la pelota fundamental. Ganó los penales”, en referencia a la performance del Dibu en la atajada sobre el final del partido con Francia ante Kolo Muani y su participación en las definiciones contra Les Blues y Países Bajos. “Estamos diciendo quién es el más importante, campeón. No quién es el mejor. ¿Este es argentino, no?”, retrucó el Loco ante los embates del periodista Matías Palacios.

“Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. Importante no fue, durante los partidos no agarró una pelota. Si las que iban al arco eran gol, pero cuando tuvo que aparecer, en los momentos finales, apareció”, remarcó el ex River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors. Y luego, añadió: “¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? Di María. Nadie sabe nada. Es el que desborda, el que juega para Messi”.

Para concluir con su análisis, Gatti manifestó: “Yo no lo desmerezco a Messi, digo lo que veo. Para mí no fue fundamental. Fundamental fue el equipo, la unión, que jugaron para él”.

