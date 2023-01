A un mes del título mundial, Leandro Paredes contó cómo convencieron a Messi y Di María para que sigan en la selección argentina

Paredes reveló cuándo convencieron a Messi y Di María de continuar en la Selección

El Mundial de Leandro Paredes fue muy distinto al que imaginaba en la previa. Llegó como un titular indiscutido junto a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en el mediocampo, pero rápidamente perdió su lugar en el once inicial a causa de la dura derrota con Arabia Saudita en el debut. El futbolista de la Juventus aceptó su rol de alternativa y ayudó a sus compañeros desde el banco de suplentes. Clave en las definiciones de penales frente a Países Bajos y Francia anotando sus dos oportunidades, el surgido en Boca Juniors hizo un balance a un mes de conquistar el máximo evento del fútbol.

Una de las primeras reacciones al tocar la gloria, fue convencer a Lionel Messi y a Ángel Di María que sigan defendiendo la camiseta celeste y blanca. “Era difícil que ellos sigan. Le volamos la cabeza tanto a los dos para que sigan algunos partidos más, que disfruten ahora. Sufrieron tanto para lograr lo que hoy en día lograron y tener que irse así para mí era una locura. Que disfruten de jugar, que la gente los reconozca como campeones del mundo. A dos o tres días de la final Fideo decía que pase lo que pase él se iba”, comentó en charla con TyC Sports.

La imagen que siempre quedará en la mente de Leandro es haber sido el primero en abrazar a la Pulga cuando Gonzalo Montiel cerró la historia en el Lusail Iconic Stadium: “En ese momento, lo único que se me vino a la cabeza decir fue ´somos campeones del mundo´. Él nos abrazaba y nos agradecía a todos por haberle dado esa alegría. Cada vez que lo veo y hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar”.

Leandro Paredes y la postal que quedará para siempre en su memoria (Foto: Reuters)

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el principal competidor de Leandro era Guido Rodríguez. Sin embargo, la aparición de Enzo Fernández fue fugaz e inesperada al nivel que terminó siendo el seleccionado por el entrenador para ir desde el arranque. “Me tocó salir como a muchos de mis compañeros en todo este proceso y la verdad que todos mostraron buena cara y predisposición para que al que le tocara jugar lo hiciera de la mejor manera. Hay una competencia muy sana. La tuve durante cuatro años con Guido donde siempre los dos tiramos para adelante. Hoy en día se sumo Enzo, que le tocó jugar y lo hizo de la mejor manera”, explicó.

Además, reveló que siempre puso a la camiseta de Argentina por delante de su ego y ganas de estar de titular: “Si no estaba al ciento por ciento me iba a costar jugar. Por suerte le tocó entrar a un compañero, lo hizo de la mejor manera y cuando me tocó entrar también lo hice muy bien”. Rodrigo De Paul se mantuvo en cancha y creó un tridente con Fernández y Alexis Mac Allister que fue fundamental para ganar el Mundial. “Sabíamos el potencial que tenían los dos, pero que les toque jugar un Mundial con pocos partidos en la Selección y lo hagan de la manera que lo hicieron, me sorprendió mucho y me pone muy orgulloso por ellos”, añadió Paredes.

Di María y Paredes pesaron las medallas que ganaron en el Mundial Qatar 2022

A un mes de la final frente a Francia, Juventus aprovechó la ocasión para que sus dos integrantes de la Albiceleste lleven su medalla dorada para hacer un desafío: pesar cada una de ellas. El primero en hacerlo fue Ángel Di María y la balanza marcó 441 gramos. Leandro tomó su presea, la apoyó en el artefacto y ambos se rieron al ver que era 12 gramos más liviana. “Me sacaron un poquito de oro de parece”, concluyó.

