Julián Álvarez develó el emotivo mensaje que le mandó Marcelo Gallardo durante el Mundial de Qatar

El mensaje de Marcelo Gallardo a Julián Álvarez durante el Mundial de Qatar

Pasó un mes pero la euforia no cesa. La selección argentina se impuso por penales a Francia en el Estadio Lusail y conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Durante una entrevista con ESPN, Julián Álvarez, una de las figuras del elenco albiceleste durante el torneo, contó cuál fue la clave del equipo de los dirigidos por Lionel Scaloni, el mensaje que le envió durante la competencia su ex entrenador Marcelo Gallardo y qué le dijo Pep Guardiola en su regreso al Manchester City.

“Es una alegría. Cuando pase el tiempo iremos tomando dimensión y dándole aún más valor a lo vivido en ese momento, estar 30 días todos juntos. Momentos increíbles que no los vamos a olvidar nunca”, comenzó su relato la Araña, quien con el correr de los partidos se ganó un lugar importante dentro del equipo titular. “Uno siempre trata de estar a disposición, preparado. No se sabe que puede pasar. Sabía que por ahí no iba a arrancar jugando pero me preparé para estar lo mejor posible los minutos que me toque. Un Mundial son pocos partidos y todos tenemos que tirar para el mismo lado. Con el tiempo fueron pasando los partidos, Lautaro (Martínez) con algunas molestias y tuve más participación. Pero siempre estando preparado”, agregó.

En la Copa del Mundo el oriundo de Calchín disputó 7 partidos (cinco desde el inicio), en los que aportó cuatro goles y una asistencia. “Cada momento del Mundial quedará para toda la vida, no solo los partidos, sino lo que se vivió en la concentración. El gol, por lo que significó una semifinal y un gol tan importante, y por cómo fue, que fue un lindo gol, aunque tuve algo de fortuna, fue un gol muy bonito y que quedará por siempre en mis mejores recuerdos”, comentó sobre su heroica corrida en uno de sus tantos ante Croacia para sellar el boleto a la final.

Álvarez confesó que durante el torneo recibió un emotivo mensaje de Marcelo Gallardo, quien fuera su mentor y guía durante sus primeros pasos como profesional en River Plate. “Me mandó un mensaje durante el Mundial. Me dijo que estaba orgulloso y me felicitaba por lo que venía haciendo, que siguiera de esa forma”, esbozó.

Pese a que comenzó a formar parte estable del plantel albiceleste desde la obtención de la Copa América de 2021, la Araña explicó cuál es la clave del éxito de la Scaloneta. “No viví otros mundiales. Me tocó estar desde la Copa América lo que es la selección, pero si tengo que decir algo, sin tener tanta experiencia, creo que el grupo, que es muy unido. La pasamos muy bien cuando estamos ahí, eso se ve reflejado en la cancha”, remarcó. El punta defendió la camiseta de la mayor en 19 oportunidades, con siete tantos y una asistencia.

Julián Álvarez contó cómo es Lionel Scaloni como entrenador

“Es un entrenador muy sincero, muy serio, ordenado, que te da las herramientas justas y necesarias para afrontar el partido de gran forma. El detalle de cada rival. Lo importante es cómo estamos nosotros, cómo nos trata y cómo entrenamos”, explicó a la hora de hablar sobre el estratega de Pujato, la mente maestra de la Selección.

Su vuelta a Inglaterra no pasó desadvertida, ya que fue recibido como un héroe en Manchester City. “Sabía, por ahí me llegaban mensajes de la gente del club, compañeros. Ese recibimiento y el día del partido, estando tan lejos de Argentina, y que se pongan contento por el logro de un compañero, un amigo... Todo el estadio en Inglaterra te haga llegar ese elogio es muy emocionante, un orgullo”.

Qué le dijo Pep Guardiola a Julián Álvarez tras volver del Mundial

“Guardiola me felicitó, me dijo que estaba orgulloso de lo que habíamos hecho, de la participación que tuve, que él veía desde afuera cómo estaba el grupo, cómo estaba Argentina más allá de lo futbolístico. Y que eso se veía reflejado en la cancha”, reconoció el atacante.

Otras frases destacadas de Julián Álvarez:

El penal de Gonzalo Montiel:

El recibimiento de la gente en Argentina:

Julián Álvarez sobre Lionel Messi:

Su partido ante Croacia:

