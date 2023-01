Martinoli ninguneó el restaurante de Salt Bae

Para el narrador de TV Azteca, no fue mucho de su agrado el restaurante del turco

Fiel a su estilo y sin guardarse nada, el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, arremetió contra uno de los restaurantes del famoso chef turco, Salt Bae, pues para el cronista, el Nusr-Et es un lugar sobrevalorado y bastante caro para lo que se ofrece tanto en servicio, como en la calidad de la comida.

Alexis Mac Allister recibió otro emocionante homenaje en Brighton tras ser campeón del mundo con Argentina El mediocampista de la Selección fue recibido con honores en el Falmer Stadium VER NOTA

A pesar de no ser un crítico de comida o algo por el estilo, Christian puede presumir de ser una voz autorizada para juzgar la calidad de algún establecimiento, pues gracias a su profesión y cubrir diferentes eventos deportivos alrededor del mundo, conoce bastantes restaurantes y tipos de gastronomía de varios países.

(Foto: Instagram/@lrzague)

Siendo el principal talento de la televisora del “Ajusco”, Martinoli radicó en Qatar durante prácticamente todo el mes que duró la última Copa del Mundo. En unas declaraciones que dio en su regreso al territorio mexicano y después de unos días de vacaciones, el nacido en Mar de Plata, Argentina, señaló la no tan grata experiencia que tuvo en el famoso restaurante del cocinero turco, Salt Bae.

Afición mexicana no fue nominada entre las mejores para el The Best Cerca de 80 mil aficionados viajaron hasta Qatar para apoyar al Tri, pero la gran afluencia no fue suficiente para la FIFA VER NOTA

“Yo no quería ir, el tipo hasta le echa más sal de lo que pensé, en vivo se ve más cabrón la cantidad de sal que le avienta a la carne. Es mamador el tipo, el restaurante es mamador, sinceramente no me parece la gran cosa. La carne es buena, pero lo demás del restaurante no me parece de gran nivel” mencionó el narrador con un tono un tanto despectivo.

Posteriormente, señaló que las instalaciones del lugar también dejan mucho que desear para el precio que se cobra. “Ni las mesas del lugar, ni la que nos tocó, ni como está acondicionado el lugar es de un sitio mamón, es verdaderamente caro, sinceramente no vale la pena”.

Por último, dijo que tampoco hay mucho que rescatar sobre el momento en el que se presenta “El Chef de la Sal”. “Ni cuenta te das cuando viene. Nos tuvieron esperando como 40 minutos la carne, el güey no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su mamada de la sal y se va. Al final no sé quién pidió la foto y solo me puse. Para mí no vale la pena, todo lo que rodea al restaurante no lo vale, es una mamada desproporcionada lo que pagas para la experiencia que recibes”.

Hernán Barcos reconoció mayor alegría por título nacional con Alianza Lima que campeonato mundial de Argentina El ‘Pirata’ es uno de los referentes ‘blanquiazules’ y celebró a lo grande la consecución del bicampeonato. También habló de los exjugadores conocidos con los que mantiene contacto. VER NOTA

El fiel aficionado de los Diablos Rojos dejó en claro que “no es más que un restaurante de carnes como hay mil” y que si tuviera que calificarlo, le daría cero estrellas. Sin duda alguna, Martinoli no quedó con un “buen sabor de boca” y a pesar de que el dinero no representa mayor inconveniente para el, si se dijo inconforme por la gran cantidad de dinero que termina pagando cualquier comensal.

Salt Bae y su problema con la FIFA

El chef oriundo de Erzurum, Turquía, desató gran polémica tras bajar al campo a festejar el triunfo de la Selección Argentina sobre Francia en la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Más allá de haber generado la molestia de algunos jugadores de la “Albiceleste”, todavía publicó varias fotografías en su cuenta Instagram, posando con el trofeo de la Copa del Mundo, por lo que le llovieron críticas de parte de los internautas.

Salt Bae posando con el trofeo de la Copa del Mundo. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Una de las imágenes que más revuelo generó, fue un breve video donde quedó registrado el momento exacto en el que Nusret (su nombre real), interceptó a Messi en diversas ocasiones y con gran insistencia hasta el punto de hostigarlo, todo con el fin de obtener a una fotografía con el capitán del Albiceleste en un momento muy inoportuno del festejo.

SEGUIR LEYENDO: