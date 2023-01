Así fue el encuentro entre Miguel Herrera y Christian Martinoli en Qatar 2022

Así fue el encuentro entre Miguel Herrera y Martinoli en Qatar 2022 (Foto: Twitter/MiguelHerreraDT/@martinolimx)

Uno de los momentos que han marcado la gestión de Miguel Herrera a lo largo de su carrera como entrenador ha sido sin duda alguna su disputa con Christian Martinoli la cual le costó el puesto de técnico de la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Para ambos personajes esta trifulca que sacudió al balompié mexicano quedó en el pasado, tal y como lo comentó Miguel Herrera durante un encuentro con Fox Sports, por si fuera poco el Piojo contó que durante la reciente justa mundialista llevada en Qatar ambos se encontraron en más de una ocasión por compartir hotel.

“Hay que aclarar ese punto, la gente piensa y todos los medios también, que yo me peleé con una televisora y yo no me peleé con una televisora, a TV Azteca le tengo un respeto total, como a todos los medios, sean chiquitos o grandotes, siempre los he atendido de la mejor forma a todos. TV Azteca me pide entrevista y los seguí atendiendo de la misma forma... sucedió con una persona”, resaltó el entonces comentaristas de Telemundo.

Sobre su forma de actuar cuando vio a Martinoli en Qatar 2022, Miguel Herrera hizo especial hincapié en que ya no piensa en reaccionar de manera imprudente contra el comentarista de Azteca Deportes.

“Yo no estoy peleado con TV Azteca, es una televisora que me ha ayudado a crecer muchísimo, tuve mucho apoyo de ellos, discutí y tuve diferencias con una sola persona, me lo he cruzado en varios lados, en Mundiales, en el último Mundial estuvimos en el mismo hotel, me lo crucé varias veces y no pasó absolutamente nada, porque mi cabeza ya está pensando en lo que sigue y no lo que pasó hace muchos años”, arguyó.

Asimismo, el exentrenador de los Tigres de la UANL, Club América y Xolos de Tijuana aprovechó para desmentir los rumores que apuntan a que la televisora del Ajusco es la que ha impedido su paso de nueva cuenta con la Selección Nacional.

“Es algo que quedó en la historia, un mal sabor de boca que he tenido que sacar, pero en ningún momento he pensado en retomar esa situación... me los crucé en el pasillo, elevadores, en los estadios, estuvimos muy cerca y no pasa nada; mi diferencia fue con Christian Martinoli y no con TV Azteca”, agregó.

Esta no es la primera vez que el entrenador que busca encabezar el siguiente proceso mundialista para la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá se pronuncia sobre su relación con el analista deportivo de Azteca Deportes.

En una pasada entrevista con TUDN reconoció que nunca busco enmendar su error con el narrador de Azteca Deportes: “Me peleé con una persona, me peleé con Martinoli, no hay buena química, no la habrá nunca, (pero) nunca me peleé con un medio”, dijo.

Miguel Herrera es un experimentado en el banquillo tricolor, pues durante la Copa del Mundo de 2014 tomó las riendas de la Selección. Y, pese al buen rendimiento mostrado en su etapa como timonel del Tricolor, este salió por la puerta de atrás, después de la Copa Oro en 2015, tras agredir al conocido periodista deportivo de Azteca Deportes, Christian Martinoli, ya que lo acusaba de meterse con su familia durante las transmisiones de los partidos.

En 33 partido al frente de la selección mexicana, Herrera ganó 15, empató 11 y perdió 7, por lo que tuvo una efectividad de 56.57%. El entrenador mexicano llevó al conjunto nacional al Mundial de Brasil 2014, en dicha competición llegó hasta los octavos de final, donde perdió contra Holanda. Su máximo triunfo fue ganar la Copa de Oro de este año, luego de vencer a Jamaica en la final.

