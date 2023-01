Así fue el reencuentro entre Lisandro Martínez y Weghorst, el delantero neerlandés al que Messi tildó de “bobo” en el Mundial

El delantero de Países Bajos se entrenó con sus nuevos compañeros en Manchester United

Manchester United sumó una nueva incorporación para el ataque tras la salida de Cristiano Ronaldo a Al Nassr de Arabia Saudita y el elegido por el club inglés fue Wout Weghorst. El delantero neerlandés que le marcó los dos goles a la Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y quien fue el destinatario del “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá” de Lionel Messi, se entrenó por primera vez con sus nuevos compañeros y se reencontró con Lisandro Martínez.

El atacante de 30 años proveniente del Besiktas de Turquía se puso la ropa de entrenamiento de los Diablos Rojos y saltó al campo de juego bajo las órdenes del director técnico, Erik ten Hag. Luego de los primeros movimientos, el club de Manchester publicó un video en el que se ve a Weghorst pasándose la pelota con el defensor de la selección campeona del mundo y jugando al “loco”.

El gigante de 1.97 metros también tendrá como compañero de ataque al hispano-argentino Alejandro Garnacho, uno de las grandes apariciones del United. La llegada del delantero que forzó el alargue ante la Scaloneta con dos tantos generó morbo y expectativa por el encuentro con el Carnicero Martínez. Lisandro salió en la foto de los goles de Países Bajos tomándose el rostro por los tantos recibidos. En el primero que marcó Weghorst, de cabeza, llegó tarde al anticipo y en el segundo no estaba cerca del rival, pero le tocó ir a buscar la pelota al fondo del arco.

Ahora, el futbolista tildado de “bobo” por Messi y Martínez compartirán equipo en Manchester United e irán por el objetivo en común que es pelear la Premier League (están a 9 puntos del líder Arsenal), Copa de la Liga inglesa (semifinal), FA Cup (cuarta ronda) y Europa League (octavos de final vs. Barcelona).

Para sumarle un poco de diversión a su bienvenida, la cuenta de redes sociales del club inglés presentó a su nuevo refuerzo con la frase: “Andá pa’ Old Trafford”, en clara referencia al comentario que Messi le hizo después del triunfo de Argentina sobre Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar. “Andá pa’ allá, bobo”, le había dicho el capitán de la Albiceleste luego de la caliente tanda de penales que decretó la eliminación del combinado naranja.

Después de aquel partido, y de que la frase se viralizada, Weghorst habló en la zona mixta del estadio Lusail y explicó que su verdadera intención era saludar a La Pulga para felicitarlo por la victoria. “Yo solo lo que quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.

“Me siento privilegiado de unirme al Manchester United. He jugado contra el club en el pasado y es una sensación fantástica tener ahora la oportunidad de vestir la famosa camiseta roja. He visto el progreso del United con Erik ten Hag esta temporada y no puedo esperar para comenzar a desempeñar mi papel para empujar al equipo hacia sus objetivos”, declaró Weghorst. “Pase lo que pase en los próximos meses, puedo prometer dar todo al club mientras esté aquí. Agradezco a todos los que han contribuido a que yo llegue a esta etapa, y ahora estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros de equipo e involucrarme de inmediato”, sostuvo en diálogo con el sitio del club.

