El neerlandés Weghorst habló tras la picante frase de Messi: “Lo que me hizo fue realmente decepcionante”

el futbolista neerlandés, destinatario de la picante frase de Messi luego del partido, contó por qué reaccionó así el argentino

El delantero neerlandés Wout Weghorst fue uno de los grandes protagonistas del duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 en el que Argentina venció en los penales a Países Bajos para avanzar a las semifinales. Además de convertir los dos tantos del equipo de Louis Van Gaal, que le dieron esperanzas a los naranjas, el jugador del Besiktas turco fue el destinatario de la picante frase de Lionel Messi: “Qué miras, bobo. Andá para allá, bobo”.

Consultado por el enojo del capitán de la selección argentina, Weghorst respondió en la zona mixta del estadio Lusail que su verdadera intención era saludar a La Pulga para felicitarlo por la victoria. “Yo solo lo que quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.

El encuentro entre los equipos argentinos y neerlandeses se vivió con mucha tensión dentro del campo en el juego. Comenzó en la conferencia de prensa previa al cruce de cuartos, en la cual el entrenador Van Gaal dijo que Messi no solía aparecer mucho en el juego cuando su equipo no tenía la pelota, menospreciando la labor de Leo. Además, el conductor que estuvo presente en la eliminación de su selección en Brasil 2014 aseguró que Países Bajos tenía ventaja por sobre Argentina en caso de llegar a los penales. Algo que molestó también a Dibu Martínez.

El rosarino, una vez finalizado el cotejo, le respondió al DT de 71 años y lo fulminó: “Vende que juega bien al fútbol, pero en el segundo tiempo tiró pelotazos. Nos faltó el respeto”. El ex Ajax y Barcelona, entre otros, anunció su dimisión del cargo de entrenador tras la eliminación ante la Argentina: “No voy a seguir en la selección porque estaba solo para este período. Este es mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Les pedí a los muchachos que entrenaran penales. Perder en esta instancia es tener mucha mala suerte”.

Messi sacado "qué mirás bobo"

Durante el partido en Lusail hubo cruces verbales y físicos dentro del campo de juego. Virgil Van Dijk empujó a Leandro Paredes en un tumulto que se originó luego que el mediocampista de Juventus pateara el balón con fuerzas hacia el banco de suplentes rival. Luego, Nicolás Otamendi contó que en la tanda de penales varios jugadores neerlandeses le hablaban a los argentinos. Uno de los apuntados fue Denzel Dumfries, quien le habría hecho juegos psicológicos a Enzo Fernández antes de la ejecución del hombre del Benfica.

Tras los festejos de los jugadores argentinos, en el que se vieron algunos gestos de Topo Gigio de Messi y Otamendi hacia los neerlandeses y unas fuertes palabras del Dibu Martínez a los rivales, ocurrió lo que se viralizó en los medios y la frase de Leo a Weghorst que ya se utiliza en tazas y remeras.

