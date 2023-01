El hilarante comentario del Kun Agüero a Piqué por la canción de Shakira

El ex futbolista se mofó de su ex compañero en una charla con Ibai

Este viernes Gerard Piqué tuvo que soportar un momento gracioso e incómodo durante una transmisión de Twitch de la que participó junto con los principales responsables de la King’s League, una liga de fútbol con reglas innovadoras creada por su empresa, Kosmos. Entre los protagonistas estuvieron el español Ibai Llanos y el ex futbolista Sergio Kun Agüero, además de varias figuras destacadas del mundo del stream, y fue un comentario del argentino el que más gracia causó entre los presentes.

Es que, para sorpresa de todos, Piqué anunció que la empresa Casio se sumaba como sponsor de la King’s League. Ante esto, Ibai le consultó al Kun por qué creía que esta compañía iba a patrocinar la competencia: “Por la canción de Shakira”, respondió el ex goleador del Manchester City e hizo estallar las risas de todos, porque hasta ese momento nadie se había animado a realizar algún comentario al respecto.

La Sessions 53 de Bizarrap junto a la artista colombiana Shakira que se lanzó el miércoles fue dedicada íntegramente al ex zaguero del Barcelona, quien se separó en 2022 de la cantante después de que destapara un amorío con otra mujer, Clara Chía Marti. En una de las estrofas, la cantante compara a esta joven con un Casio y a ella con un Rolex. Es por eso que ahora el ex futbolista parece haber sacado provecho y se asoció con Casio.

Después de que Agüero rompiera el hielo, fue el youtuber Dj Mariio, el que se sumó a las bromas. Ante una pregunta que le hicieron, contestó: “Yo sí, mientras no me salpique”. Justamente “salpique” fue una de las palabras que Shakira utilizó para parafrasear con el apellido de su ex pareja (y mofarse de él) en el hit que ya es furor en todo el plantea y que es el más escuchado en la plataforma Spotify.

Más allá del revuelo mediático que ha generado la nueva creación de Shakria, Piqué ha querido mostrarse enfocado en su última creación: un torneo de fútbol que ha desarrollado con la ayuda de Ibai Llanos, que se transmite por streaming y tiene un formato muy innovador. La Kings League tiene total de 12 equipos que son apadrinados por referentes del stream o ex jugadores, quienes se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción de cada plantel. En este último anunció de Gerard Piqué, se ha sabido que van a juntarse todos los presidentes, entre los que se encuentran el propio Ibai (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Kun Agüero (Kunisports) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles), entre otros.

Ibai, socio de Piqué en este revolucionario proyecto, hizo su propia reacción a la Music Session #53 y en varios momentos se quedó viendo a la cámara boquiabierto y expresó su sorpresa por la cantidad de indirectas dedicadas al ex jugador del Barça. “Descanse en paz Gerard Piqué”, dijo Ibai en broma al finalizar la melodía.

