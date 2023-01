La sentencia de Nasser Al-Attiyah, primo del dueño del PSG: “Messi podría jugar en Arabia Saudita”

Nasser Al-Attiyah dice que Leo Messi podría jugar en Arabia Saudita

(Desde Arabia Saudita) En el campamento del Rally Dakar ubicado en Shaybah se habla de la visita de la caravana al Empty Quarter, el desierto más grande de Arabia Saudita y uno de los más inmensos del mundo. Este jueves fue el desafío más fuerte que tuvieron los competidores con dunas de más de 300 metros de alto. Alguien que conoce muy bien esa zona es Nasser Al-Attiyah, conocido como el “Príncipe del Desierto” por su oficio para correr en ese terreno y por integrar la familia real qatarí y su primo es el dueño del París Saint-Germain (PSG). En diálogo con Infobae, dejó una revelación sobre el posible futuro de Lionel Messi.

Nasser es primo hermano del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, cuya fortuna se estima en USD 2.400 millones y entre sus activos está el PSG, que desde hace un año y medio disfruta del mejor jugador del planeta. Mientras se habla de una posible renovación con el elenco de la capital gala, Al-Attiyah pateó el tablero.

Con la amabilidad que lo caracteriza, invitó a este medio a tomar un café y A probar unos deliciosos dátiles. En un marco ameno, sentados en una alfombra, Nasser aceptó el mano a mano y primero volvió a manifestar su felicidad por la consagración de la selección argentina en su país. “Es fantástico. Estoy realmente feliz por el equipo y por Messi, por toda Argentina”. Al-Attiyah estuvo presente en el Estadio de Lusail en la final que Argentina le ganó por penales a Francia.

El contrato de Lionel Messi con el PSG finaliza en junio (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Debido al acceso que tiene al PSG, la pregunta se cayó de madura: “¿Qué piensas sobre Messi en los próximos meses, que pasarÁ con su futuro?” El piloto de 52 años respondió que “en el PSG, pero quizá, en Arabia Saudita”. Sobre el equipo, mencionó al Al-Hilal, de Riad. Cabe recordar que Cristiano Ronaldo acaba de incorporarse al Al Nassr, el otro equipo fuerte de la capital. Justo cuando empezaron a crecer los rumores de una monstruosa oferta del elenco que conduce el también argentino Ramón Díaz.

Ante la repregunta, Nasser indicó que “en las últimas semanas Cristiano llegó para jugar en el Al Nassr. Estoy seguro que es un buen nombre (por Messi). Puede ser bueno para Messi y por el deporte saudita”.

Respecto de por qué para Arabia Saudita es tan importante el fútbol, indicó que “es muy bueno porque el fútbol es fútbol. La Copa del Mundo, y para mí, el fútbol sudamericano es el mejor”.

Sin embargo, llama la atención que alguien que está cerca del PSG o tiene acceso a lo que ocurre en el club, plantee la posibilidad de que Leo emigre a Medio Oriente. Nasser explica por qué: “Hablamos también de un Messi que no es joven. Si él se muda luego del París Saint-Germain, quizá venga a Arabia Saudita”.

Nasser Al-Attiyah lidera la general en autos y se acerca a su quinta victoria en el Rally Dakar (REUTERS/Hamad I Mohammed)

No obstante sus 35 años, Leo Messi culminó una Copa del Mundo con un excelso nivel. Fue clave en la consagración del elenco de Lionel Scaloni, marcó siete goles, brindó tres asistencias, dos de ellas de antología como en el gol de Nahuel Molina a Países Bajos, y en el último ante Croacia convertido por Julián Álvarez. La Pulga levantó la ansiada Copa del Mundo y rubricó su campaña con toda la gloria.

Más tarde llegó el momento de hablar del presente Rally Dakar que lo tiene en la cima de las posiciones generales y en particular el “Empty Quarter”, el cual conoce muy bien. “Es un lugar en el que no hay vida. Es un desierto y solo hay hierba de camellos. Es muy duro, pero no es peligroso si tú lo respetas. Es muy largo, pero es para hacerlo en grupo, con dos o tres autos, no para circular solo”.

La actividad de este jueves fue una etapa maratón, es decir esa en la que los participantes no tienen asistencia de sus equipos y debieron hacer de mecánicos para arreglar sus vehículos y hacer los repasos necesarios.

Nasser ya ganó el Rally Dakar en 2011, 2015, 2019 y 2022. Sobre cuál es su secreto para vencer en varias oportunidades, afirma que “es trabajar e intentarlo de nuevo”.

Además, se ilusiona por su regreso a la Argentina. “Este año correré el Campeonato Mundial de Cross Country y estoy feliz de volver a la Argentina ya que en agosto habrá una fecha allí. Estoy muy emocionado. Amo a los fanáticos de Argentina. Ahora estoy liderando el Dakar y espero poder ganar otra vez”, concluyó. Mientras tanto a paso firme sigue se acerca a su quinto triunfo en el Rally Dakar.

