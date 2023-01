El argentino Kevin Benavides tuvo una actuación estelar, lidera el Rally Dakar en motos y sueña con la corona a días del final

Kevin Benavides impuso su ritmo y es líder de la general en motos. En diálogo con Infobae revela su cambio de estrategia

(Desde Arabia Saudita) Este miércoles arrancó el último tercio del Rally Dakar en Arabia Saudita y el argentino Kevin Benavides (KTM) trepó a la punta de la clasificación general de las motos. Fue cuarto, en la décima etapa que unió Haradh con Shaybah, en la que fue más que el estadounidense Syler Howes (Husqvarna) y el australiano Toby Price (KTM). El recorrido fue en el medio del desierto y con altas temperaturas que empezaron a acompañar la caravana, que dejó atrás el frío de los últimos días y las lluvias de la semana pasada.

El salteño de 34 años llegó hasta la décima etapa cumpliendo una labor prolija. No ganó parciales, aunque tuvo un ritmo regular que le permitió avanzar en la tabla general. Ayer volvió a quedar tercero a solo 5m09s de Howes y 5m06s de Price. Pero en los 114 kilómetros de dunas de hoy, Kevin sacó a relucir su chapa de candidato y esta vez no se guardó nada.

Les descontó la diferencia a sus dos rivales y también los superó ya que ambos se complicaron en el tramo cronometrado y terminaron 17° (Howes) y 18° (Price). Ahora el ganador del Rally Dakar en 2021 manda en el global con un acumulado de 35h46m06s y le lleva 1m29s a Howes y 2m10s a Price.

“Hice una etapa linda. Me sentí muy bien en las dunas. Di lo máximo posible. Tuve una caída, en la que pegué algo de atrás, no vi bien, la moto se sacó para adelante, no fue alta velocidad, fue fuerte y me golpeé un poco el pecho. Lo había pasado a Nachito (Cornejo) que largaba adelante mío. Luego lo tuve que volver a pasar”, contó Benavides al llegar al campamento de Shaybah, un lugar ubicado en pleno desierto saudita.

Este medio le preguntó cómo se defiende la punta hasta el final y Kevin respondió: “En la carrera quedan varios días y la punta se defiende dándolo todo, hasta el final, en cada una de las etapas. Hoy he salido a hacer mi carrera. Sabía que si aceleraba mucho podía quedar adelante, pero decidí no estar pensando tanto en especulaciones sino salir a hacer lo mejor que pueda en el día y hacer que cuente”.

Francisco Moreno es segundo en cuatriciclos

Con su afirmación, el baluarte de KTM dejó en claro un cambio de estrategia. Salió a acelerar a fondo y jugarse el todo por el todo para capturar el liderazgo de la general. Claro que la búsqueda de ese objetivo también sufrió dicha caída. No obstante, se repuso rápido al punto de quedar arriba de todos en la general. Busca su primer triunfo con KTM en las dos ruedas luego del conseguido con Honda hace dos años.

El décimo parcial fue para el botsuano Ross Branch (Hero). Detrás llegaron el francés Adrien Van Bereven (Honda) y el sudafricano Michael Docherty (Husqvarna).

En tanto que el mendocino Franco Caimi (Hero) cumplió con una buena labor y culminó noveno (12° en la general). Luciano Benavides (Huqsvarna), hermano de Kevin, fue 13° (8° en el global). Los otros dos argentinos en la divisional fueron el riojano Diego Llanos (Rieju), 25° (71°); y Stefano Caimi (KTM), hermano de Franco, 29° (28°).

Mientras que en cuatriciclos el mendocino Francisco Moreno (Yamaha) se mantiene segundo en la nómina total luego de ser cuarto en el tramo que ganó el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha). Sin embargo, parece irremontable la diferencia de que lleva adelante el francés Alexandre Giroud (Yamaha). Este miércoles el bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) fue segundo y es tercero en la general. El argentino radicado en los Estados Unidos, Pablo Copetti (Yamaha), fue séptimo (4° en la general). Mientras que el chaqueño Carlos Verza (Yamaha) fue décimo y ocupa la novena colocación en el acumulado de los diez días de competencia.

