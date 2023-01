Duras críticas a Gianni Infantino por una selfie junto al féretro de Pelé: el descargo del presidente de la FIFA

La foto de la foto: Gianni Infantino sacándose una selfie a centímetros del ataúd de Pelé

Gianni Infantino fue uno de los asistentes que registró la multitudinaria despedida a Pelé en Brasil, pero una imagen protagonizada por el presidente de la FIFA generó críticas a nivel mundial, porque se sacó una foto a escasos centímetros del féretro que contenía el cuerpo embalsamado del astro brasileño, quien falleció a los 82 años por un avanzado cáncer de colon diagnosticado en 2021.

El máximo encargado del organismo había asistido a la capilla ardiente, instalada este lunes en el centro del césped del estadio Vila Belmiro, donde el tricampeón mundial jugó como local con el Santos, en un evento que duró 24 horas hasta el desplazamiento del ataúd hacía el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde fue sepultado en una ceremonia privada reservada para la familia. “Todo el mundo del fútbol va a recordar a Pelé por siempre. Obviamente le vamos a hacer tributo y le vamos a pedir a todas las federaciones que hagan un minuto de silencio y también que se ponga un estadio con su nombre”, declaró Infantino esa misma jornada.

Sin embargo, el instante captado por una cámara, en el que se lo observa sujetando un celular mientras se saca una foto con un concurrente a la ceremonia, fue foco de críticas en las redes sociales. Hay varias escenas similares con aficionados que le pidieron un recuerdo. Una de las usuarias de Twitter llamada Clara Marcela Mejía criticó la decisión del hombre de 52 años: “En el velorio de Pelé, los contrastes entre los hinchas despidiendo a su ídolo y los empresarios del fútbol como Infantino, de foto en foto. Observen el detalle donde el muerto es lo de menos, es un objeto en la escena y no el más importante”.

Otra de las opiniones calificaba el hecho como “lamentable”, mientras que una persona mostró su repulsión por lo sucedido: “La imagen de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tomándose selfies junto a los restos de Pelé te deja verdaderamente boquiabierto y no admite justificación, es simplemente reprochable y me da asco”.

Uno de los mensajes que cargó contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

“Si alguien se le acercó para una selfie, lo decente es decir ‘este no es el momento ni el lugar, lo siento, pero no puedo’, pero, desesperado por verse como un buen tipo, lo hizo”, profundizó sobre la actitud del presidente.

Horas después de la viralización de ls imágenes, el dirigente helvético realizó un descargo en sus redes sociales, que ilustró con la fotografía de la polémica. Se mostró “consternado” por las críticas recibidas. Y agregó: “Quisiera aclarar que me sentí honrado de que compañeros y familiares del gran Pelé me pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente acepté de inmediato”.

En este sentido, el texto que subió en una publicación de su cuenta personal de Instagram tuvo un apartado referido a la foto: “Los compañeros de Pelé pidieron hacernos una selfie todos juntos, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y les tomé una foto a todos”. “Si ser útil para un compañero de Pelé genera críticas, estoy feliz de aceptarlo y continuaré siendo útil donde pueda para aquellos que han contribuido a escribir páginas legendarias del fútbol”, manifestó.

Por último, pidió que todos los que lo criticaron se retractaran: “Espero que los que publicaron o dijeron cosas sin saber y sin buscar información, tengan la decencia y el coraje de admitir que estaban equivocados y corregir lo que dijeron”.

El descargo completo de Gianni Infantino en sus redes sociales

Infantino fue una de las personas que participó de las exequias por Pelé. Estuvo acompañado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Edinaldo Rodrigues. “Pelé es eterno. Pelé es un icono mundial del fútbol. Pelé hizo muchas cosas primero en el fútbol que el 99% solo puede soñar en hacer y el otro 1% lo hizo después de Pelé. Por eso estamos acá con una enorme tristeza, pero también con una alegría, la alegría de Pelé. La sonrisa de Pelé”, había declarado frente a los periodistas.

