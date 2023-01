Kaká escribió una carta para disculparse por su ausencia en el funeral de Pelé tras las críticas que recibió

Pelé le entrega un premio a Kaká, una de las figuras históricas de la selección de Brasil (Instagram)

A 9 días de la muerte de Pelé siguen las críticas a las estrellas del fútbol brasileño por no haber asistido al funeral que se realizó el 2 de enero en el estadio del Santos y que concluyó 24 horas más tarde con una caravana en las calles de la ciudad antes de la llegada al cementerio para su sepultura. Uno de los apuntados fue Kaká, símbolo de la selección verdeamarelha campeona del mundo en 2002.

El momento más emotivo del adiós a Pelé por las calles de Brasil: el cortejo pasó por la casa de Celeste, su madre Las imágenes reflejan el sentimiento colectivo que compartieron los familiares del astro internacional VER NOTA

El ex futbolista que también brilló en Real Madrid y Milan de Italia se mostró arrepentido por su ausencia en el velatorio de O’Rei a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram. “Una persona a la que tengo una enorme admiración y de quien recibí el mayor premio individual de mi carrera (Balón de Oro). Esa noche dije que sólo él podía hacer ese momento el mejor de mi vida”, comenzó Ricardo Izecson dos Santos Leite mencionando a Pelé. Y siguió: “Como brasileño y amante del fútbol, mi respeto y admiración seguirá siempre y lamento mucho no haber ido a Santos”.

“He tenido la oportunidad de honrar al Rey en vida varias veces, entre ellas una conversación entre nosotros, amablemente promovida por su hijo. Fue otro momento especial, entre otros, que atesoraré en mi corazón”, expresó el ex mediocampista de 40 años.

Polémica por la ausencia de varias figuras históricas de la selección de Brasil en el funeral de Pelé: el video de Neymar que profundizó la controversia El emblema que porta la “10″ de O Rei en la Canarinha fue una de las personalidades que no viajó para el último adiós a la leyenda VER NOTA

Además, el jugador que inició su carrera en el San Pablo, relató que hizo una propuesta a Gianni Infantino para honrar la memoria del único futbolista en ganar tres Copas del Mundo. “Le propuse al presidente de la FIFA poner el nombre de Pelé a uno de los premios otorgados por la FIFA en su gala anual y espero que suceda. Mi solidaridad y respeto a su familia son eternos, al igual que su historia, homenajes y reconocimiento se hacen de diversas maneras. El deber continúa, y seguiré trabajando por el desarrollo del fútbol brasileño, apoyando a las próximas generaciones. Después de todo, además del reconocimiento, el legado del Rey pasa a la posteridad”, escribió.

El posteo de Kaká recordando al Rey Pelé (@kaka)

Por otro lado, Kaká aprovechó para aclarar una declaración que realizó durante el Mundial de Qatar 2022 que despertó varias críticas en su país. “Es extraño decir esto, pero mucha gente en Brasil no apoya a Brasil. Sé que es extraño, pero a veces sucede. Los brasileños a veces no reconocemos nuestros talentos. Si ven a Ronaldo caminando por aquí, piensan ‘wow’, porque él es algo diferente. En Brasil, es solo otro gordo caminando por la calle”, sentenció el ex futbolista del Milan durante una trasmisión de BeinSport, cadena para la que se desempeña. Estas palabras fueron utilizadas por distintos fanáticos para remarcar aún más su ausencia en el funeral del futbolista más significativo en la historia de Brasil.

La verdad detrás de la discutida ausencia de Neymar en el funeral de Pelé El astro del PSG envió a su padre, Neymar senior, en representación suya. Y brotaron las voces encontradas: ¿el club le prohibió viajar a Brasil? VER NOTA

El ex compañero de Ronaldo en la selección brasileña se refirió a la polémica y afirmó que zanjó diferencias con su amigo.

“Durante la Copa del Mundo, una declaración mía se hizo dentro de un contexto, pero desafortunadamente se extendió como una crítica a toda la gente. Esa nunca fue mi intención. No pudo ser, sobre todo porque el pueblo brasileño siempre me ha tratado con tanto amor. Solo me refería a la gente que, en ese momento, estaban arremetiendo contra un ídolo de la selección nacional. Cometí un error de la forma grosera que cité a un amigo, pero ya me disculpé, seguimos adelante juntos”, sentenció.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, ídolo de la selección de Brasil durante un amistoso con la camiseta del Real Madrid (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images)

Seguir leyendo: