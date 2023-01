Habrá más partidos de la NFL por tele abierta que Liga MX durante el fin de semana

La ronda de comodines tendrá más partidos por tele abierta, que la jornada 2 de Liga MX

Viviendo en una etapa complicada para ver el fútbol mexicano de manera gratuita, llega justo el inicio de los playoffs de la NFL con la ronda de comodines, instancia que para mala fortuna de la Liga MX, será transmitida en su totalidad por la televisión abierta y coincidiendo con ciertos partidos del balompié azteca. Algo que parecía casi imposible hace algunos años, hoy ya es toda una realidad y gracias a los intereses económicos de los clubes y televisoras.

Desafortunadamente para los aficionados de la Liga MX, el Clausura 2023 será un certamen en el que resultará un tanto costoso poder seguir todos los encuentros de su respectivo equipo, o bien, ver los diferentes partidos de cada jornada. Muestra de ello fue el último fin de semana, donde a duras penas se transmitió un solo cotejo por televisión abierta, siendo este el Pumas vs Juárez. El resto de la fecha uno fue televisado por diferentes sistemas y plataformas de paga.

En contraste, algo que paulatinamente fue cambiando para bien en las últimas décadas, fue el seguimiento y popularidad de la NFL dentro de México. Por tal motivo, Televisa no arriesga de más con esos derechos y brinda los cotejos de postemporada completos de manera gratuita a los televidentes, pues saben que la afición se enloquece aún más en las antesalas del Super Bowl.

Como ya es una costumbre, la ronda de los Playoffs de la NFL coincide con las primeras semanas de los torneos Clausura en México; sin embargo, las opciones para decidir que ver eran para ambos segmentos. Así como podías ver un encuentro al medio día del domingo entre Toluca o Pumas recibiendo a cualquier rival, también podías elegir ver uno de los duelos de la ronda de comodines.

Para este fin de semana, se podrá elegir que deporte ver solo el día sábado, pues es el día en el que TUDN emitirá tres cotejos por sistema abierto, siendo estos los de Cruz Azul vs Monterrey a las 17:00 horas, Toluca vs América a las 19:00 horas y por último, Santos vs Pumas a las 21:00 (este último también VIX. Toda jornada sabática del balompié azteca coincidirá con el Seahawks vs 49ers, Chargers vs Jaguars y Dolphins vs Bills.

Próximo fin de semana, jornada 2 de LigaMX… a competir con el #WildCardWeekend que tendrá los seis juegos en tv abierta.



Ni cómo ayudarles…. @LigaBBVAMX — Rafa Torres (@Patottas) January 11, 2023

Hablando de todas los servicios que se tienen que contratar para no perderse un solo partido de la flamante Liga MX, se tiene que pagar un sistema de cable que contenga el canal de TUDN y Afizzionados (este último, servicio por el que hay que pagar un cargo extra al operador de cable); mientras que las plataformas de streaming son las de Star Plus (ESPN), Vix (TUDN) y Fox Sports Premium. Para todo hay que pagar y el costo de esas plataformas, en conjunto, puede llegar hasta a los 500 pesos mexicanos.

Como ya se mencionó, cada vez son más los aficionados en el país azteca que se interesan por la NFL y por ende, ya es más normal que el rating de ciertos partidos (sin contar el Super Bowl) supere a los encuentros del fútbol mexicano. Con todo en su contra, no luce nada descabellado que la ronda de comodines de la presente campaña tenga mucho mayor audiencia, en comparación a los partidos de la jornada 2 del Clausura 2023.





Mañana arranca la Jornada 2 del torneo y podrá verse por estos canales de TV y plataformas digitales:



🔗 https://t.co/ySkY9apQef pic.twitter.com/XuUkVviQis — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2023

Con todos los intereses que existen en la actualidad, se ve complicado que los seguidores al fútbol mexicano puedan volver a apreciar (en corto plazo) las tardes de los sábados y domingos viendo prácticamente todos los duelos de la Liga MX.

