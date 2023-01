Atlas regresará al Estadio Jalisco tras reparación de su cancha

Estadio Jalisco reanudará actividades para la fecha 2 del Clausura 2023 (REUTERS/Henry Romero)

Para la Jornada 1 de la Liga MX, el Estadio Jalisco no pudo empezar actividades en su cancha debido a que no se encontraba en las condiciones propicias para tener un juego de futbol. Fue por ello que el primer partido del club Atlas contra Toluca fue suspendido y no pudieron tener su primer partido correspondiente al Clausura 2023.

Ahora, a escasas horas de que empiece la segunda fecha del torneo, la Liga BBVA MX emitió un comunicado oficial en torno a la situación del área de juego del estadio tapatío. Las autoridades de la liga confirmaron que el personal del conjunto rojinegro atendieron las deficiencias de la cancha para que se pueda llevar a cabo el partido correspondiente a la fecha dos.

La Comisión Revisora de Estadios se encargó de inspeccionar el recinto deportivo para determinar si la cancha ya estaba en las condiciones adecuadas para un juego luego de que ésta presentara daños importantes por un concierto. El mantenimiento que le dio el club Atlas permitió que la comisión diera el visto bueno para que se lleve a cabo el partido.

Así lo informó la tarde del miércoles 11 de enero a través de sus sitios oficiales:

“La Comisión Revisora de Estadios inspeccionó hoy la cancha del Estadio Jalisco tras las acciones de mantenimiento realizados por los Clubes y dictaminó que el terreno de juego se encuentra en condiciones para disputar partidos de futbol”.

En consecuencia, el boletín de prensa agregó que no habrá ningún cambio para el juego que se tiene previsto para el 12 de enero, fecha en la que empezará la actividad de la Liga MX.

“Por lo tanto, el encuentro entre los Clubes Atlas y Mazatlán FC correspondientes a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023, se llevará a cabo como se tenía programado originalmente: jueves 12 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco”, concluyó el comunicado.

Así estaba el Estadio Jalisco previo a la Jornada 1 del Clausura 2023 (Twitter/ @medranoazteca)

La Liga MX determinó que el Estadio Jalisco no estaba en las condiciones óptimas para albergar los partidos de la jornada 1 tanto de la Liga MX, así como de la Liga de Expansión, pues cabe recordar que también verían acción los Leones Negros de la UDG vs Pumas Tabasco.

“En el marco de las revisiones permanentes que realiza la LIGA BBVA MX a las canchas de los estadios de futbol y pese a los esfuerzos de mantenimiento de los Clubes, la Comisión Revisora de la LIGA MX, tras una completa evaluación técnica, dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de futbol correspondientes a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023″, mencionó el máximo circuito del fútbol mexicano en un comunicado oficial.

Posteriormente, señalaron los artículos en donde se establece la regla para poder determinar la suspensión de algún partido por tal motivo. “Por lo anterior y de conformidad con los artículos 88 y 86 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX y Expansión MX, respectivamente, se ha determinado en coordinación con los clubes la reprogramación de los partidos Atlas vs. Toluca del sábado 7 de enero y Universidad de Guadalajara contra Pumas Tabasco del domingo 8. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad”.

