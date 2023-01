Racing quiere dar el golpe y busca a uno de los goleadores más pretendidos en Sudamérica

Paolo Guerrero, una de las opciones de Racing para reforzar la delantera (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)

Racing está siendo uno de los principales protagonistas en el actual mercado de pases al concretar la vuelta de Maximiliano Moralez y pagar aproximadamente 6 millones de dólares por el mediocampista Juan Ignacio Nardoni a Unión de Santa Fe.

Los de Avellaneda, además, cuentan con dinero para afrontar importantes erogaciones, ya que concretaron las ventas de Enzo Copetti (al Charlotte FC de la MLS) y Carlos Alcaraz (Southampton de Inglaterra).

Ante la ida del centrodelantero del conjunto dirigido por Fernando Gago (en esa posición solamente tiene a Maximiliano Romero y Nicolás Reniero -regresó del préstamo en Argentinos Juniors-), la dirigencia puso sus ojos en un delantero que es ídolo de su Selección, supo brillar en Europa y es seguido de cerca por varios de los principales equipos de Sudamérica: Paolo Guerrero.

“Sí, hubo sondeos. Evaluando pro y contras de él (Guerrero) y todos los demás jugadores que tenemos. Paolo es un jugador de una calidad notable, no me voy a poner a hablar de sus condiciones, pero por supuesto que lo tenemos en evaluación. Después es fútbol y nuestra idea es incorporar únicamente para potenciar el plantel”, reconoció públicamente el manager del club, Rubén Capria, en Pasión por Racing.

El atacante peruano no viene de tener un gran 2022 al solamente disputar 10 (cuatro como titular) partidos con el Avaí de Brasil, con el que no marcó goles y sufrió la pérdida de la categoría. No obstante, también es opción en Alianza Lima y Colo Colo de Chile, entre otras instituciones.

El ex Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo e Inter de Porto Alegre no es el único nombre que aparece en la carpeta del conjunto de Avellaneda, ya que la Academia también tiene apuntados dos variantes que ya le dieron alegrías a los simpatizantes del club: el colombiano Roger Martínez y Gustavo Bou. “Me encantaría que vuelva Roger Martínez a Racing. Hay que tener noción de lo que gana allá en México. Depende del jugador y nosotros lo esperamos con los brazos abiertos”, reconoció Víctor Blanco en las últimas horas en diálogo con TyC Sports. Lo de la Pantera, por su parte, también es complicado ya que aún tiene un año más de contrato en la MLS.

Además del retorno de Maxi Moralez y la compra del pase del mediocentro de 20 años Juan Ignacio Nardoni, Racing Club cerró en esta ventana de transferencias la incorporación del lateral derecho chileno Óscar Opazo. El defensor de 32 años viene de jugar en Colo Colo de su país.

