El video del tenso primer encuentro de 2023 de Shakira y Piqué tras su escandalosa separación

Primer encuentro Piqué y Shakira tras la separación

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron un tenso primer primer encuentro en el 2023 tras su escandalosa separación luego de estar juntos más de una década. La cantante y el ex futbolistas fueron captados durante un partido de béisbol en el que participaba Milan, uno de sus hijos. Esto ocurrió el sábado 7 de enero y en medio de un nuevo capítulo de malestares y enojos, en este caso de la colombiana por no haber sido consultada por su ex pareja para mostrar a uno de sus hijos durante una de las transmisiones que realiza el catalán en la red social Twitch.

“El hijo dando lecciones al padre, esto no se ha visto”: el incómodo cruce en vivo entre Piqué y su hijo Milan que sumó tensiones con Shakira El ex defensor del Barcelona protagonizó un llamativo cruce con su hijo, mientras realizaban una transmisión por stream. Las imágenes VER NOTA

En el nuevo video que dio a conocer uno de los usuarios de TikTok, quedó registrado cómo Shakira, acompañada de Sasha, su hermano Tonino y la madre de la barranquillera, Nidia Ripoll, alienta a su hijo Milan durante un partido de béisbol del pequeño junto a su equipo. Esto, mientras el español hacía la presentación de la Kings League, su nuevo proyecto de eSports en compañía de otros streamers.

Y es que a pesar de la mala relación que puede tener la ex pareja, lo cierto es que ambos han decidido coincidir en las actividades extra escolares que hacen sus hijos. Por eso, es que este sábado se produjo el primer encuentro del 2023 en el partido de béisbol del menor de sus retoños. Cabe mencionar que en las imágenes da muestra de que ninguno de los dos cruzó miradas e incluso, tampoco cruzaron palabra alguna. El reencuentro de Shakira y Piqué también mostró que el ex futbolista estuvo en compañía de sus padres Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

Shakira y Piqué fueron vistos en un evento deportivo de su hijo, Milan

Adicionalmente, en las fotos quedó registrado también que cada uno estuvo bastante distante. Mientras que a Piqué lo acompañaron los streamers en la parte trasera del equipo de béisbol de Milan, la barranquillera posó junto a sus hijos y su madre y no se le despegó en un solo instante.

Clara Chía se mostró feliz con los exsuegros de Shakira La joven modelo está de vacaciones con la familia del exfutbolista y algunas imágenes captadas por paparazzis dan cuenta de que hay una buena relación VER NOTA

El momento en el que más cerca estuvieron fue cuando ambos posaron para la foto grupal junto a los niños y los familiares que participaron del evento. Esa imagen donde se puede observar a Piqué en el centro de la escena, mientras que Shakira se posicionó en el extremo derecho, fue compartida por el club en sus redes sociales.

Mientras su hijo menor participaba de la liga infantil de béisbol de Cataluña, Gerard Piqué promocionó la King’s League, una competición de fútbol que tiene como protagonistas a varios famosos y que está dando de qué hablar en los primeros días de 2023. El impacto del evento ha sido a gran escala.

Tras su separación con Shakira, Gerard Piqué tiene pensado volver a las canchas y tendría un inesperado destino El exjugador del Barcelona está al tanto de sus negocios y no descarta volver a la actividad pese a colgar los guayos el pasado 2 de noviembre VER NOTA

Seguir leyendo: