PSG no planificó un recibimiento especial a Lionel Messi en su primer partido tras ganar el Mundial con Argentina: los motivos de la decisión

Lionel Messi fue la figura del Mundial que conquistó Argentina en Qatar (AP Foto/Hassan Ammar)

Es una de las tres grandes estrellas que tiene en un plantel minado de figuras y los pasos a seguir ya se habían convertido en un dilema desde que retornó a los entrenamientos. Pero en las últimas horas se confirmó lo que se preveía: París Saint Germain no le realizará un reconocimiento a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes tras consagrarse campeón del mundo en Qatar con la selección argentina en una recordada final justamente contra Francia.

Por qué Kylian Mbappé se ausentó del homenaje a Lionel Messi que realizó el plantel de PSG La estrella francesa y el lateral marroquí Achraf Hakimi fueron los dos ausentes más destacados en el retorno del campeón del mundo a las prácticas con el elenco capitalino porque están vacacionando juntos en New York VER NOTA

El silencio desde el club y las declaraciones evasivas del entrenador, Christophe Galtier, hacían prever lo que se terminará de confirmar este miércoles en el duelo ante Angers por la 18ª fecha de la Ligue 1. De antemano, el diario francés Le Parisien aseguró en las últimas horas que no “habrá fiesta para Lionel Messi”. El periodista David Opoczynski aseguró: “Nada pasará. El PSG ha decidido no organizar un homenaje especial a su estrella”.

El rosarino se reincorporó la semana pasada a los entrenamientos tras ser una de las figuras de Argentina en el Mundial. Fue homenajeado por sus compañeros y trabajadores de la entidad con un pasillo de honor, además de recibir una estatuilla del PSG. Aquel día se remarcó la ausencia de Kilyan Mbappé, quien apenas terminó su participación mundialista se sumó a las prácticas con el plantel, jugó dos partidos y luego inició un proceso de descanso tras ser una de las estrellas de Francia en Doha. Recién retornará a la plantilla el jueves.

Messi volverá a jugar con PSG por primera vez tras ser campeón del mundo y se multiplican las dudas: ¿habrá un homenaje por el título? El rosarino seguramente será de la partida en el Parque de los Príncipes ante Angers este miércoles y todavía no está claro si será distinguido en el estadio tras alzar la corona en Qatar con la selección argentina VER NOTA

Desde el club aseguraron que Messi estaba “emocionado” por el recibimiento, pero ya plantearon interrogantes sobre lo que sucedería en su primer partido con la camiseta del elenco capitalino. Leo faltó al choque por Copa de Francia ya que sólo acumulaba un par de prácticas, pero sí fue citado para enfrentar al Angers este miércoles en el Parque de los Príncipes. Los medios locales indican que puertas adentro se “temía posibles silbidos, sobre todo tras los festejos de los argentinos y los deslices del arquero Emiliano Martínez contra Kylian Mbappé”, aseguraron.

PSG le hizo un pasillo de honor a Messi en el entrenamiento y le entregó una estatuilla

Messi, según Galtier, no pidió ninguna distinción en particular en el estadio. Apoyándose en eso, desde el PSG justificaron que el homenaje en el centro de entrenamiento del Camp des Loges “es suficiente” y destacaron que “ya han pasado tres semanas y media desde la final”, puntualizó Le Parisien. Quedará en manos del público tener un gesto especial con una de sus estrellas, tal cual lo planteó Galtier en su anterior conferencia de prensa: “Espero que nuestra afición lo celebre, no hay razón para no hacerlo”. El foco se ubicará, de este modo, sobre la presentación del equipo en la voz del locutor oficial Michel Montana y también habrá que ver la reacción de la gente si Leo anota su primer gol del 2023.

El gran dilema que tiene PSG con Lionel Messi de cara a su primer partido tras el título en el Mundial El rosarino quedó “conmovido” por el cariño de sus compañeros en el regreso a las prácticas, pero todas las miradas están puestas en su retorno al Parque de los Príncipes durante la próxima semana. ¿Le harán un homenaje tras lo sucedido en Qatar? VER NOTA

Posiblemente se realice un minuto de silencio antes del inicio para recordar al ex mediocampista Modeste Mbami y a un trabajador del club, Gilles Watelle, quienes fallecieron en los últimos días.

Si bien, al fin y al cabo, es un detalle, el tema no pasó desapercibido en territorio francés. Desde que Messi se sumó a las prácticas del club, los medios comenzaron a indagar sobre los pasos a seguir para distinguir a la Pulga, aunque se encontraron con evasivas y quedaron flotando en el aire distintas preguntas en los periódicos: “¿Cómo será recibido el campeón mundial Lionel Messi?”. Finalmente, a 24 horas del encuentro, el primero de Leo con los parisinos luego de dos meses, se confirmó extraoficialmente que no habrá un procedimiento especial. ¿Habrá espacio para una marcha atrás?

Tras ganar el Balón de Oro, PSG le hizo un reconocimiento a Messi en el estadio y también a Donarumma, elegido mejor arquero (Foto: Reuters)

Que la definición haya sido justamente contra Francia no es un dato menor a la hora de evitar hacerle un reconocimiento al siete veces Balón de Oro, que incluso fue protagonista de un gran evento sobre el césped del Parque de los Príncipes cuando fue premiado a fines del 2021 con la última distinción al mejor futbolista de la temporada por parte de la revista France Football.

El antecedente que marcará la diferencia es el trato que tuvo el club con tres jugadores que le dieron la Copa del Mundo a ese país en el 2018: Alphonse Areola, Kylian Mbappe y Presnel Kimpembe elevaron el máximo trofeo a nivel selecciones minutos antes de disputar un partido con el PSG. ¿El detalle? Ese encuentro contra Caen, el primero de la temporada 2018/19 de la Ligue 1, fue casi un mes después de la victoria de Francia sobre Croacia en Rusia. Es cierto que para entonces recién se iniciaba el campeonato y, en este caso, PSG ya disputó tres encuentros oficiales luego del certamen en Doha.

Así fueron homenajeados Alphonse Areola, Kylian Mbappe y Presnel Kimpembe en el Parque de los Príncipes tras ganar el Mundial 2018 (Foto: Jean Catuffe/Getty Images)

Seguir leyendo: