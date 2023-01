El detalle en la vestimenta de Alejandro Garnacho en el partido del Manchester United que expone su fanatismo por Cristiano Ronaldo

Garnacho, que entró en el segundo tiempo del duelo ante Everton, lució un boxer con la insignia "CR7" (Foto: AFP)

Alejandro Garnacho es uno de los grandes proyectos que tiene el fútbol mundial. Con apenas 18 años, el delantero es una de las gemas que acaba de ascender de la cantera del Manchester United y es seguido de cerca por las selecciones de Argentina y España. Si bien declaró su admiración por Lionel Messi cuando compartieron entrenamiento en la Albiceleste, nunca escondió el fanatismo que tiene por Cristiano Ronaldo. Y en el último partido volvió a quedar claro.

El atacante saltó al campo de juego del Old Trafford cuando restaban 20 minutos para el final del choque ante Everton correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup. El entrenador Erik ten Hag decidió colocarlo en el lugar de Anthony Martial en un duelo que terminó otorgándoles el boleto a la siguiente fase gracias al 3-1 final. Sin embargo, y a pesar de que su enorme nivel se viene robando la atención en cada partido, en este caso su figura llamó la atención por un pequeño detalle: lució un boxer con la insignia CR7, su ídolo.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales rápidamente, pero fue el propio futbolista el que eligió una escena en la que se veía la tira del boxer con la marca del portugués para compartir en las stories de su cuenta de Instagram que tiene casi cuatro millones de seguidores.

La lupa sobre el detalle que lució Garnacho en su indumentaria

Alejado de cualquier debate inerte sobre qué futbolista es mejor, el atacante nacido en España que tiene raíces argentinas por la nacionalidad de su madre no esconde su fanatismo por ambos deportistas. Aunque fue al portugués al que tuvo más tiempo de mostrarle pleitesía, ya que compartió plantel durante el último tiempo con él en los Diablos Rojos.

Cristiano tuvo un gesto con él meses atrás cuando le regaló la pelota con la que marcó un hattrick ante el Norwich City y Garnacho le devolvió la pared por redes. “El mejor de todos los tiempos”, escribió por entonces acompañando el posteo con la foto del momento. Justamente esa escena abrió la puerta a la intromisión del Kun Agüero para destacar a su amigo: “Porque todavía no jugaste con el mejor, pa”, le tiró el ex Barcelona en los comentarios citando la cuenta de Lionel Messi.

Independientemente de esto, Garnacho ya había expresado su amor por el fútbol de la Pulga cuando tuvo la oportunidad de sacarse una foto tras haber sido citado por Lionel Scaloni para una jornada con la selección argentina. “Los sueños se hacen realidad. Ídolo”, le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram en ese caso acomapañando el texto con el emoji de GOAT.

La foto de Garnacho con Lionel Messi

De todos modos, el atacante que se formó inicialmente en las juveniles del Atlético de Madrid antes de emigrar a Inglaterra es un absoluto admirador de CR7. Lo homenajeó en uno de los festejos de gol durante la final de la FA Youth Cup que lo tuvo como figura y campeón. Aquel día, por caso, celebró el título con la bandera de Argentina. Su primer gol como profesional también vino acompañado de un gesto para Cristiano, a quien volvió a imitar en la celebracion.

Su destacado nivel ya lo depositó como una pieza clave del nuevo United, incluso sumando presencias importantes en la Europa League. Sin embargo, no sumó todos los minutos que su potencial pedía por un detalle que marcaron tanto el capitán Bruno Fernandes como el entrenador: “Sabe que esperamos mucho de él. Todavía es muy joven. Todo el mundo está muy contento por él y satisfecho con su gol. Al inicio de la temporada, durante la gira, no tuvo la mejor actitud y por eso hasta ahora no habido tenido muchas chances de jugar”, dijo Fernandes ante BT Sport tras un encuentro contra Real Sociedad. “Aún tiene cosas que aprender, pero estamos muy contentos con su desarrollo y con lo que aporta al equipo. Ahora, depende de su actitud. Si sigue trabajando sí es posible que juegue más. Él quiere mejorar cada día. Tiene que hacer las cosas correctas en su vida, tiene muy buenas cualidades”, le había marcado la cancha ten Hag en su momento.

En Europa aseguran que tanto Cristiano como Casemiro se habían convertido en sus “padrinos” dentro del vestuario para intentar guiarlo después de estas críticas que recibió.

Transformado en una pieza importante de los Diablos Rojos, Garnacho seguirá de cerca lo que suceda en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina de Javier Mascherano. Si bien no formó parte de la lista ya que los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas, si Argentina clasifica al Mundial que se disputará en Indonesia (del 20 de mayo al 11 de junio) seguramente será una de las figuras que buscará incluir en el plantel el entrenador.

Independientemente de esto, y de que ya sumó una convocatoria a la mayor aunque ni siquiera fue al banco, Garnacho todavía tiene tiempo de elegir volver a vestir la casaca de España (fue citado para las juveniles) por las modificaciones que realizó FIFA en el reglamento tiempo atrás.

Lionel Scaloni y Alejandro Garnacho cuando fue citado a la selección argentina (Foto: AFA)

