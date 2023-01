El detalle de la concentración argentina en Qatar que no se había contado: qué futbolista ganó el prode interno del Mundial

Tagliafico cuenta qué jugador ganó el prode del Mundial

Para muchos testigos que formaron parte de la concentración de la selección argentina en Doha, el espacio elegido fue fundamental para que la convivencia se desarrollara en plena paz y armonía entre los protagonistas. Además de recibir asiduamente a sus familiares y amigos, lógicamente también pasaron mucho tiempo juntos y -como no podía ser de otra forma- miraron fútbol. Entre compromiso y compromiso, se armó un prode interno que fue ganado por una de las revelaciones y figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“¡Que baje Tagliafico!”: la locura de los niños con el campeón del mundo y la insólita comparación con Dembélé que fue furor en las redes El lateral derecho de 30 años fue esperado a la salida del ascensor por decenas de personas en un momento que fue grabado por su pareja, Caro Calvagni VER NOTA

Alexis Mac Allister fue uno de los que se adueñó del torneo de pronósticos deportivos, junto a otros dos compañeros, según reveló Nicolás Tagliafico en su último stream: “Hubo un prode, no sé si se enteró la gente. Hubo un prode que empezó desde el primer partido, después del partido con Arabia dijimos ‘bajen el prode, no jugamos más’. Pero después, cuando le ganamos a México, se empezaron a anotar de vuelta todas las cosas. Y creo que ganó Alexis Mac Allister con dos más”.

Lo que no llegó a detallar el lateral izquierdo campeón del mundo es si también se hicieron apuestas en el prode como sí sucedió con el campeonato de truco que tuvo una final en la que se sacaron chispas los tríos conformados por Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, frente al directivo compuesto por Chiqui Tapia, el secretario de selecciones Omar Souto y el administrativo Alberto Pernas (los campeones se llevaron 3600 dólares y los subcampeones 1200).

Alexis Mac Allister, campeón del mundo y también del prode interno que se armó en el búnker de la selección argentina en Doha (REUTERS/Annegret Hilse)

Por otra parte, Tagliafico contó otro tipo de intimidades durante su transmisión en vivo. Sobre la final ante Francia, mencionó: “Cuando Leo (Messi) metió el tercero, me di cuenta de que éramos campeones del mundo, pero después me cayó la ficha de que faltaban un par de capítulos más. Pareciera que fue escrito por alguien. Del 2 a 0 al 2 a 2 fue una locura. Y cuando nos volvieron a empatar en el 3 a 3 parecía mentira. Cuando se lo cuente a alguien dentro de 15 años no me van a creer. Y en los penales me agarré a Thiago Almada y cuando Mbappé la metió, me dio mucho miedo, porque generalmente el equipo que empieza pateando le traslada la presión al otro. Sin embargo, cuando pateó Leo (Messi) tuvo una tranquilidad terrible. Fue como si estuviera jugando con Mateo (su hijo)”.

El mensaje que les dio Messi tras ganar el Mundial y qué pensaron cuando Francia lo empató en dos minutos: 6 frases de Alexis Mac Allister Luego de ser recibido con honores en el Brighton, el futbolista de la selección argentina dialogó con el sitio oficial del club inglés. Su primera reacción tras el arribo a la Argentina VER NOTA

Según sus palabras, Taglia cerró los ojos en ese momento y se perdió el resto de la definición. “Sólo decía Quiricocho y abría los ojos cuando escuchaba el grito de la gente. Hablaba mucho con el de arriba”, reveló. “Hacía 36 años que que no ganábamos, loco ¡Tenía que ser para nosotros!”, dijo con desahogo. Además, confesó que en el momento en el que Francia desperdició la segunda ejecución, se dio cuenta de que realmente iba a levantar la Copa del Mundo, pero no podía decir nada, porque “ya había sentido lo mismo durante el partido” y terminó empatado. “Yo estaba liquidado, porque en el fútbol nunca hay dar nada por hecho, porque todo puede cambiar en un segundo. Es una locura”, subrayó.

SEGUIR LEYENDO:

La calurosa bienvenida del vestuario del Olympique de Lyon a Nicolás Tagliafico tras el título en Qatar: flores, camiseta y una foto llena de gloria El lateral izquierdo de la Scaloneta se reincorporó al plantel francés luego de la hazaña en el Mundial 2022. Video VER NOTA