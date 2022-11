La reacción de Cristiano Ronaldo cuando Alejandro Garnacho imitó su festejo tras el primer gol con Manchester United

La reaccion de Cristiano Ronaldo al ver que Garnacho imitó su festejo

No es ningún secreto el fanatismo de Alejandro Garnacho por Cristiano Ronaldo, su compañero en el plantel. El futbolista con raíces argentinas dio un golpe sobre la mesa en el Manchester United a pocos días del inicio del Mundial y se adueñó de la titularidad para ser fundamental en la clasificación del equipo en la Europa League.

Fue la pieza clave en el 3-0 sobre FC Sheriff Tiraspol en la ante última fecha y la figura en el 1-0 ante Real Sociedad de el partido final de la fase de grupos. Hubo un detalle en esos dos encuentros que no pasó inadvertido para nadie: Cristiano Ronaldo realizó una singular celebración que días más tarde Garnacho imitó.

El portugués, que no está pasando su mejor momento en los Diablos Rojos, anotó contra los moldavos luego de tres encuentros de sequía pero también tras protagonizar un escándalo que lo puso en el centro de la escena. Aquel días, además, fue el debut como titular para el argentino de 18 años, que no llegó a gritar su gol pero brilló con su producción.

* El primer gol de Alejandro Garnacho en su segundo juego como titular

Demoró apenas una presentación más desde el arranque para gritar su propio gol y decidió hacerle un homenaje a su ídolo CR7. Si bien primero se lanzó de rodillas con los brazos cruzados con una celebración similar a la que hace Kylian Mbappé, se abrazó con el portugués y pareció avisarle lo que haría: giró, miró a la tribuna, cruzó las manos sobre su pecho y cerró los ojos. La misma escena que había pintado unos días antes Cristiano.

Si bien la transmisión oficial mostró la repetición del tanto, las cámaras de los fanáticos en la tribuna y algunos simpatizantes que localizaron la escena lograron mostrar el momento completo. De todos modos, fue el propio Garnacho el que eligió para un posteo en sus redes sociales ese festejo. “18 años y 125 días soñando con este momento. Gracias ídolo, Cristiano”, escribió en sus redes.

El posteo de Garnacho tras su primer gol

No fue el único mensaje que le dedicó al portugués, ya que unos días antes, en su debut como titular, también escogió una foto con CR7 para celebrar lo sucedido. “No sé si es real o si estoy soñando”, posteó por entonces. Su padre, el español Alex, también le dedicó un mensaje en Instagram: “Orgulloso de ti hijo, porque te mereces todo, porque solo sabemos nosotros lo que has sacrificado por llegar hasta aquí, esto es solo el comienzo de lo que tú estés dispuesto a seguir sacrificando, por eso sabemos que ante todo vas a ser feliz que es lo más importante en la vida, no cambies nunca Cachorro”.

El festejo de Cristiano vs. Sheriff que días más tarde imitó Garnacho (Foto: Reuters)

“Garnacho es un extremo muy veloz y algo que me gusta mucho de él es que siempre trata de encarar, es de esos jugadores que pongas a quién le pongas siempre irá hacia adelante y eso es algo que a mí me gusta. Además de eso, es un gran amigo mío”, lo elogió su compañero de equipo, el uruguayo Facundo Pellistri.

Aunque lo que sorprendió fue el mensaje que dejó el capitán portugués Bruno Fernandes: “Está teniendo más posibilidades porque entrena mejor, tiene una actitud diferente y merece sus chances. Ha estado bien, pero sabe que esperamos mucho de él. Todavía es muy joven. Todo el mundo está muy contento por él y satisfecho con su gol. Al inicio de la temporada, durante la gira, no tuvo la mejor actitud y por eso hasta ahora no habido tenido muchas chances de jugar”. El español de madre argentina había sido previamente suplente en 13 ocasiones y sólo había sumado unos escasos minutos sobre el final de 3 juegos.

Esos últimos seis puntos que obtuvieron los ingleses en la Europa League fueron fundamentales para clasificar a la siguiente etapa de la Europa League. Alcanzaron la línea de los 15 puntos, aunque quedaron atrás de la Real Sociedad por diferencia de gol y deberán afrontar los 16avos de final. Garnacho tiene ahora tres partidos más para un doble desafío: adueñarse definitivamente de la titularidad en los Diablos Rojos y ponerle presión al entrenador Lionel Scaloni para que lo cite al Mundial con la selección argentina.

El posteo que había hecho Garnacho tras debutar como titular

